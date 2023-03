Rusia afirma que frustró "ataque masivo" ucraniano con drones contra Crimea

Rusia aseguró hoy que su defensa antiaérea frustró un intento de "ataque masivo" ucraniano con drones contra la península de Crimea, de cuya anexión por Moscú se cumplen nueve años el próximo día 18.



"Fue frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque masivo con drones contra instalaciones de la península de Crimea", afirmó en su parte diario el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, teniente general Ígor Konashénkov.



El militar indicó que seis drones de ataque ucranianos fueron derribados por la artillería antiaérea y otros cuatro fueron inutilizados con medios de lucha radioelectrónica.



"No hubo víctimas ni daños materiales en tierra", subrayó.

Con anterioridad medios ucranianos informaron de que anoche se produjeron varias explosiones en la península de Crimea y también en la región rusa de Krasnodar, junto al aeródromo de la ciudad Yeisk.



El alcalde de Yeisk, Román Bublik, negó que se hubiera producido un ataque y aseguró que las explosiones que se oyeron correspondían a unos ejercicios militares que tenían lugar en la zona.



"Conservad la calma. Sobre todo lo que pasa en la región de Yeisk siempre os informo, por ello os pido que no caigáis en provocaciones", escribió Bublik en su canal de Telegram.



Además, llamó a los ciudadanos a verificar minuciosamente las informaciones que recibe por redes sociales y de fuentes no oficiales.



El consejero de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak. afirmó hoy que su país "no efectúa ataques contra el territorio de Rusia, sino que libra una guerra defensiva con el objetivo de liberar todos sus territorios".



"Nosotros no le creemos" afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al ser preguntado sobre las declaraciones de Podolyak.