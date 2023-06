Doctor Manuel García Garza habla sobre cómo combatir la obesidad

El doctor Manuel García Garza, quien es Pionero en Bariclip y Balón Gástrico Ingerible Allurion y Técnicas de Manga Gástrica y Bypass Gástrico, comentó que ha tenido la oportunidad de poder ayudar a muchas personas, dentro de ellas a personalidades de diferentes profesiones.

"Como un doctor con ética y profesional en ciertos casos no puedo mencionar los nombres en específico de a quienes he operado por respeto a la privacidad de los pacientes, pero lo que sí puedo comentar que dentro de la política han sido gobernadores, diputados locales, federales, magistrados, alcaldes, senadores, los cuales nos van recomendando por el éxito con sus procedimientos, me siento orgulloso de que valoren nuestro trabajo". "En los espectáculos tuve la oportunidad de ayudar a actores de teatro como: Renan Moreno, al actor de tv Rodrigo Abed, Aldo Muñiz, reporteros de Multimedios tv, así como a la directora de las noticias de este mismo canal".

"Al igual a Ángel Castro conductor de televisión; cantantes como: Salomón Robles, a el grupo Del Valle de Texas; Hugo Ruiz integrante del grupo de música grupera "Palomo", por mencionar a algunos, como siempre es un gusto poder ayudar a todos nuestros pacientes para que logren sus objetivos en mejorar su calidad de vida y salud".

Al hablar de su intervención en los medios de comunicación, el Dr. García Garza contó "he tenido el gusto de poder compartir mi trabajo, tratamientos, pero sobre todo de llevar el mensaje para el combate contra la obesidad en diferentes medios". "En la televisión he participado en los noticieros regionales dentro de Televisa, TV Azteca y Multimedios". "También he sido invitado como experto a programas de revista en TV Azteca, info 7 y en Televisa con el doctor César Lozano en el programa Sanando Dudas". "He participado en ruedas de prensa dirigidas a la temática sobre la pandemia de obesidad, y participado con entrevistas en medios impresos con periódicos, como El Norte, Proceso, Vanguardia, El Economista, entre otros". "Tuve un programa en radio en FM globo 88.1 destinado a la salud en grupo imagen aquí en Nuevo León en el cual conducía y daba cápsulas y consejos de salud". "Recientemente tuve el gusto de tener una plática en radio con Ethel Soriano de Grupo IMAGEN en su programa Bien y Saludable". "He tratado de llevar este mensaje e información científica a nuestra comunidad para que se entienda de manera real la problemática de la obesidad y claro lo seguimos haciendo en redes".

Sobre sus inicios, el doctor relató "nací en la ciudad de Saltillo, Coahuila y desde niño siempre tuve el gusto por ayudar a las personas". "Vengo de una familia donde no hay médicos, por lo que a veces la misma familia dudaba de mi gusto por la medicina". "En mi adolescencia tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a una Escuela Militar la cual me forjó el carácter y me ayudó crear una gran disciplina y donde fui líder, tomando decisiones que ayudarán a mi grupo". "Al regresar a México después de terminar la preparatoria, comencé mis estudios en medicina a los 17 años de edad, con lo cual significó cumplir ese sueño de ayudar a las personas y terminé con mención honorífica, luego continué preparándome para los exámenes para la especialidad consiguiendo estar en los primeros 100 lugares para cirugía a nivel nacional, la residencia la realicé en el hospital Christus Muguerza alta especialidad con rotaciones en el extranjero en el hospital Harvard medical school, posteriormente mi interés fue creciendo hacia la cirugía bariátrica porque es una de las ramas de la cirugía donde puedes cambiar la vida de un paciente en todos los aspectos, desde la parte física hasta la parte emocional y autoestima, dejando siempre una huella en la memoria y en el Corazón de cada uno de mis pacientes". "Durante estos 14 años de cirujano bariatra he tenido el privilegio de poder ayudar a más de 4,500 pacientes a cambiar su vida, dentro de los cuales hay personas del medio artístico, políticos y empresarios importantes que han depositado su confianza".

"Durante este camino hemos tenido diferentes reconocimientos como el ´Premio a las mejores prácticas en cirugía bariátrica en México´; ´Cirujano de excelencia en cirugía bariátrica y Metabólica por la SRC´ y actual presidente del Capítulo Noreste para Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas".

"He conformado un gran grupo de especialistas expertos para brindarle un manejo integral a nuestros pacientes, los cuales ayudan a nuestros pacientes a llegar a su meta y mantener el éxito a largo plazo". "Recientemente he creado nuestra propia fundación para ayudar a gente de bajos recursos que necesitan una cirugía y no tienen la posibilidad económica de hacérsela, la cual ha operado a la fecha ocho pacientes y contamos con otros en proceso de preparación, actualmente tenemos nuestra práctica exclusiva en el Hospital Swiss de la ciudad de Monterrey, donde contamos con toda la infraestructura y tecnología para poder brindarles a nuestros pacientes la mejor atención y calidad para mejorar sus resultados tanto a corto como a largo plazo".

El Dr. Manuel García Garza manifestó que una de sus metas es ser el speaker de obesidad, que la gente lo vea como un referente de información correcta y veraz sobre la obesidad y sus tratamientos. "Que la gente confíe en que lo que decimos es realmente lo basado evidencia y que les da la realidad de la enfermedad".

Para terminar, el especialista en cirugía bariátrica externó "actualmente estamos desarrollando un proyecto de entrenamiento físico exclusivamente para pacientes con obesidad, un centro que brinde rehabilitación y que a la vez pueda ayudarles a crear un nuevo estilo de vida".