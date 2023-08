El imposible adiós a Yevgeny Prigozhin deja un sabor amargo entre sus seguidores

No menos de tres cementerios se pusieron en alerta para cavar tumbas, ceremonias falsas y coches fúnebres partieron de distintos puntos de la ciudad, un ballet de coches oficiales con los cristales tintados y un misterioso pase en cada rincón de la ciudad. El día del funeral de Yevgeny Prigozhin estuvo marcado por una serie de increíbles pistas falsas antes del anuncio de que el funeral se celebraría en total secreto. Yevgeny Prigozhin no tuvo ninguno de los honores que el país reserva a quienes, como él, han sido condecorados con la alta medalla de "Héroe de Rusia": fanfarria, escolta y un lugar reservado en un distinguido cementerio militar. Incluso algunos de los comandantes de Wagner no pudieron asistir al último homenaje, según informaron varios canales de Telegram.

El mensaje oficial que anunciaba el fin de los funerales decía también que "quienes deseen presentar sus respetos pueden acudir al cementerio". El martes 29 de agosto apenas hubo un puñado de personas que lo intentaron, y con razón: la entrada estaba prohibida y el despliegue de las fuerzas del orden fue un importante elemento disuasorio: guardia nacional apostada cada metro en el interior del cementerio, cordón policial en todo el perímetro exterior y furgones antidisturbios. No se dio ninguna razón oficial para este increíble día.

Homenaje improvisado ante el edificio Wagner

A primera hora de la tarde, algunos de los admiradores del ex preso convertido en empresario y líder mercenario se presentaron en el improvisado memorial de San Petersburgo, frente a lo que fue el edificio Wagner inaugurado el pasado otoño. "Vengo del cementerio Prokhorovskoe", dice un hombre de complexión ancha, con pantalones verde caqui y una gorra con la "Z" de la operación especial del Presidente. "Se negaron a dejarme entrar, así que vine aquí. Tuve que conducir todo el camino. Creo que deberíamos rendir homenaje a este hombre. Pero, ¿estarán de acuerdo con ello nuestros estadistas a nivel local, incluidos todos los demás? Lo dudo".

Flores rojas esparcidas, velas, retratos, palabras de homenaje: sólo un puñado de personas a la vez se reúne al borde de la carretera, pero incluso al anochecer, la presencia es continua. Hay quien siente curiosidad por una personalidad "famosa", y quien ha visto a menudo sus videos. "Siempre era reflexivo, decía palabras duras y lo ponía todo sobre la mesa". ¿Qué palabras recuerda más este petersburgués? Aquellas en las que el jefe de los mercenarios en el campo de batalla de Ucrania interpelaba al Ministro de Defensa como su "Choigou, ¿dónde están las municiones?”.

Y luego está el joven con su novia que se detiene al volante de un coche con una prominente pegatina de "Wagner", y que también expresa su amargura por su funeral secreto y las condiciones de la muerte de Yevgeny Prigozhin: "¿Qué ocurrió exactamente? Nadie da una respuesta precisa. Algunos dicen que las fuerzas de defensa antiaérea lo derribaron, otros que el avión tenía una bomba. Nuestro país ha perdido a un verdadero patriota, un hombre que creó el ejército más preparado para el combate, y eso me honra. El día del accidente acudí inmediatamente. Llevaba conmigo una bandera de Wagner, la colgué con un amigo, pero me la quitaron por alguna razón que desconozco. ¿Y por qué exactamente se cerró el funeral? Sinceramente, no sé qué está pasando en la cúpula del poder y por qué ha sucedido así. Pero realmente no está bien que un héroe ruso sea enterrado de esta manera. Pero no puedo hacer más comentarios al respecto”.

Las autoridades quieren pasar página rápidamente

Está surgiendo una forma de rabia en esta galaxia que se define como patriótica y que ahora se sabe vigilada. En el cementerio, se vio a policías de paisano hacer un primer plano a un admirador de Yevgeny Prigozhin que se arremolinaba en torno a la entrada, con la mandíbula apretada, hasta que le obligaron rápidamente a entrar en su coche y se lo llevaron.

El miércoles 30 de agosto, la prensa legitimista rusa fue lacónica en su relato de los acontecimientos del día anterior. Está claro que las autoridades quieren pasar página rápidamente. En Rusia, donde todo está despolitizado, esto no debería ser un ejercicio difícil: mientras que en la oficina se habla de los dos últimos meses, la gran mayoría de los taxistas se refieren a ellos como un culebrón con giros y vueltas muy alejados de las preocupaciones cotidianas.