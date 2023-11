Acta de matrimonio se incendia justo cuando iban a firmarla

Circula en las redes sociales un video que muestra el momento exacto en el que una acta de matrimonio se incendió justo cuando la novia iba a firmarla. Aún se desconoce dónde sucedió el evento y los nombres de los novios, pero el vídeo voló en las redes sociales.

En la breve fílmica, que fue compartida en TikTok, se puede observar cómo los recién casados firman su acta de matrimonio, sin embargo, un ligero descuido por poco provoca una tragedia. La punta del documento rozó brevemente una vela que se encontraba en la mesa y la jueza, quien sostenía el acta, se percató de que se estaba quemando y rápidamente golpeó las hojas para sofocar el humo.

El video, acompañado por la canción de inteligencia artificial "Mi primera chamba", se hizo viral entre los usuarios de la red social china, quienes no podían creer el peculiar accidente. Decenas de usuarios interpretaron el incidente como "una señal divina".

"Diosito dando señales", escribió una usuaria. Otra persona compartió: "¡Es una señal! ¡Corre! Cuando me casé por primera vez, el juez no llegaba, no encontraba mi vestido y tampoco había tortillas para la comida".

