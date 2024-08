Netanyahu desmiente que ofensiva en Gaza no siga rumbo claro: "El objetivo es la victoria"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desmintió este domingo que su ofensiva en Gaza no tenga un rumbo claro. ( EFE )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desmintió este domingo que su ofensiva en Gaza no tenga un rumbo claro e insistió en que su principal objetivo es "la victoria", tras la publicación de un artículo en el medio israelí Ynet en el que se cita la frustración de los altos mandos militares por no tener una hoja de ruta a seguir tras once meses de guerra en el enclave palestino.

"Escuché en los medios de comunicación que los combates en Gaza no tienen ningún objetivo y que las decisiones políticas no les dejan avanzar. No es cierto, el objetivo es la victoria. Nuestros soldados están destruyendo a Hamás de manera sistemática con el objetivo de demoler las capacidades militares y gubernamentales, además de liberar a los rehenes ", indicó el mandatario israelí en declaraciones a Ynet durante la reunión de gabinete de hoy.

Soldados entrevistados por Ynet este domingo reconocieron que el Gobierno israelí no ha fijado un "objetivo a largo plazo" sobre la guerra en Gaza y que la situación actual es de "estancamiento".

"Estamos actuando de acuerdo con decisiones políticas. Hamás actúa como un sistema y estamos tratando de eliminarlo", recoge el artículo.

Asimismo, la publicación señala que la creciente tensión en la frontera norte de Israel con Hizbulá -disparada estas últimas semanas tras el ataque en Majdal Shams con 12 niños muertos y la posterior muerte de un dirigente de la milicia chií como respuesta israelí- ha aumentado la necesidad de enviar más refuerzos militares a esta parte del país, lo que repercute en las filas que luchan en la Franja.

No es la primera vez que medios israelíes recogen el malestar de los soldados que combaten en Gaza, algunos de los cuales han reconocido mostrarse incapaces de "eliminar" a Hamás y de poder traer de vuelta a casa a los más de cien rehenes que continúan allí a través de esta ofensiva.

El cese de los combates es algo que también le piden los familiares de los rehenes y la comunidad internacional, que en los últimos días ha ejercido una renovada presión sobre Israel y la organización islamista para que lleguen a un acuerdo y, así, evitar que este escenario derive en una guerra regional.

Israel anunció este viernes que enviará una delegación de negociadores el próximo jueves para abordar "los detalles de la implementación del acuerdo" de tregua, después de que Estados Unidos, Egipto y Catar, que fungen como mediadores, exigieron que se reanuden las discusiones en Doha o El Cairo "para cerrar todas las brechas restantes" y aplicar el pacto "sin más demora".

La actual propuesta de los mediadores se basa en los principios descritos en mayo por el presidente estadounidense, Joe Biden, que incluyen una primera fase de seis semanas en la que habría un alto el fuego completo, se retirarían las tropas israelíes de todas las áreas pobladas de la Franja de Gaza y se intercambiarían varios rehenes por palestinos presos en cárceles israelíes. EFE