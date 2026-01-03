Gobiernos y organizaciones internacionales condenan ataque de Estados Unidos a Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller ruso Serguéi Lavrov concentran el foco informativo tras el ataque estadounidense a Venezuela, la detención anunciada del mandatario venezolano y la condena de Moscú a la operación. ( EFE )

El ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela, ordenado por el presidente Donald Trump y que tuvo como objetivo la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, ha provocado una amplia ola de reacciones internacionales, con llamados a la desescalada, denuncias de violación del derecho internacional y exigencias de acciones diplomáticas urgentes.

España llama a la desescalada y al respeto del derecho internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la desescalada tras el ataque militar perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y pidió respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/16/p-sanchez-rueda-de-prensa-efe-87cfb8b63db8167c1807535b575ec5d3081afdb5w-069043e5.jpg Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

En una publicación en su cuenta de X, Sánchez aseguró que el Gobierno de España realiza un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela y detalló que tanto la embajada como los consulados están operativos, mientras el Ministerio de Exteriores permanece pendiente de la situación de la colonia española en el país.

El mensaje incluyó un comunicado de Exteriores en el que se destaca que el ministro José Manuel Albares y el propio ministerio siguen la situación de manera coordinada con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

Albares reunió al gabinete de crisis del Ministerio de Exteriores tras el ataque aéreo lanzado por el Ejército estadounidense contra la capital venezolana. Ese mismo día, habló con el líder opositor venezolano Edmundo González, quien reside en España tras facilitarse su salida de Venezuela.

El personal de la embajada y del consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran en buen estado.

España reiteró su llamado a la desescalada, a la moderación y al respeto del derecho internacional, y recordó que no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024 y que siempre ha apoyado iniciativas para una solución democrática.

Bielorrusia condena el ataque y advierte de un segundo Vietnam

Bielorrusia se sumó a la condena expresada por Rusia y calificó la acción como una agresión de Estados Unidos contra Venezuela, advirtiendo que la situación podría convertirse en un segundo Vietnam para Washington.

La portavoz presidencial Natalia Eismont citó declaraciones del presidente Alexandr Lukashenko, quien afirmó que un escenario de este tipo no es necesario para Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores bielorruso calificó el ataque como una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/04/21/boric-d89ede56.jpeg Chile, Gabriel Boric, expresó la preocupación y condena de su Gobierno.

Chile condena acciones militares y llama a una salida pacífica

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó la preocupación y condena de su Gobierno por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamó a buscar una salida pacífica a la crisis.

Boric reafirmó la adhesión de Chile a los principios del derecho internacional, la no intervención, la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/cop30-en-amazonia-se-planta-frente-al-negacionismo-climatico-b17c8c32.jpg El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos "cruza una línea inaceptable" y vulnera el derecho internacional. (AFP)

Lula afirma que la captura de Maduro por parte de EE.UU. "cruza una línea inaceptable"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte del Gobierno de EE.UU. "cruzan una línea inaceptable".

Caricom monitorea la situación en el Caribe

La Comunidad del Caribe informó que los jefes de Gobierno del Caricom se reunieron de urgencia tras la operación militar ordenada por Donald Trump y que el bloque monitorea activamente la situación por su posible impacto en los países vecinos.

El organismo indicó que la situación es de gran preocupación para la región y recordó el llamado de su presidente de turno, Terrance Drew, a actuar con madurez estratégica frente a las tensiones geopolíticas en el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/izquierda-99ace595.jpg El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha condenado el ataque de este sábado como una agresión militar criminal.

Izquierda española condena ataque imperialista y pide ruptura

Varios ministros y fuerzas de la izquierda española condenaron el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El movimiento Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición, lo calificó como un acto de piratería imperialista y urgió a evitar que la operación se convierta en el prólogo de una invasión que desestabilice América Latina.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, consideró que el ataque constituye una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas.

Los ministros de Sanidad, Mónica García; Cultura, Ernest Urtasun, y Juventud e Infancia, Sira Rego, respaldaron esta posición.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pidió romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y abandonar la OTAN. La eurodiputada Irene Montero calificó a Estados Unidos como un peligro y llamó a frenar las guerras por recursos.

El líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, condenó la ilegal agresión y pidió una reacción inmediata de España y la Unión Europea. El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, denunció que la agresión militar criminal viola la soberanía venezolana y pone en riesgo a la población civil.

Hutíes de Yemen denuncian campaña de dominación

Los rebeldes hutíes de Yemen condenaron el ataque militar estadounidense contra Venezuela y acusaron a Washington de librar una campaña de destrucción, dominación y saqueo de recursos nacionales.

Expresaron su solidaridad con Venezuela y afirmaron que el país tiene derecho a defender su soberanía, su pueblo y sus recursos.

ALBA acusa a Estados Unidos de acto criminal de guerra

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América acusó a Estados Unidos de cometer un acto criminal de guerra que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

El bloque denunció que el ataque busca saquear recursos estratégicos como el petróleo y el oro y exigió una postura firme de los gobiernos y organismos internacionales.

ONG venezolanas alertan por presos políticos

La ONG Foro Penal pidió respeto a la vida y a la integridad física de los presos políticos tras el ataque, al advertir que el aislamiento los hace particularmente vulnerables.

La organización señaló que no tiene información actualizada sobre la situación de los detenidos y recordó denuncias previas sobre amenazas contra presos políticos en Venezuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/92a74cb47d125cf17bb26ab1bb0dce51b7d0c248w-1-6e9b6848.jpg El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. (EFE)

Rusia condena agresión y pide evitar escalada

El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

Moscú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, apoyó la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y aseguró que su embajada en Caracas opera con normalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/a7896e653748945ab861f4d86d200c24fca9d72ew-6527cb37.jpg El presidente colombiano Gustavo Petro. (EFE)

Colombia, Cuba e Irán reaccionan a los ataques

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre bombardeos en Caracas y pidió una reunión urgente de la OEA y la ONU.

Cuba denunció un ataque criminal y exigió una reacción inmediata de la comunidad internacional, mientras Irán calificó la acción como una violación flagrante del derecho internacional.

Posiciones divididas en Estados Unidos y Europa

En Estados Unidos, senadores demócratas calificaron los ataques como ilegales y advirtieron que no existe razón para iniciar una guerra con Venezuela.

En Europa, España se ofreció a prestar sus buenos oficios para una solución pacífica, mientras Italia recomendó a sus ciudadanos en Venezuela extremar precauciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/sheinbaum-onu-efe-be323691feb438c4b1ae92bd0d2504f54eebcfffw-938a0236.jpg La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y pidió una actuación inmediata de la comunidad internacional. (EFE)

México condena enérgicamente ataque de EEUU a Venezuela y llama a la ONU a actuar

México rechazó este sábado "enérgicamente" el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, con acciones en Caracas y otras ciudades del país, y en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que urgió a Naciones Unidas a "actuar inmediatamente"

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Uruguay rechaza intervención militar y expresa preocupación por ataque de EE.UU.

El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana" y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe "como una zona de paz".

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.