ONU

ONU advierte de un agravamiento de la crisis humanitaria en Ucrania en pleno invierno

Rusia lanzó el pasado viernes un ataque masivo contra Kiev, al tiempo que bombardeó por primera vez con un Oréshnik la ciudad de Leópolis

    ONU advierte de un agravamiento de la crisis humanitaria en Ucrania en pleno invierno
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado once ataques contra instalaciones y personal sanitario en lo que va de año, con un saldo de cinco fallecidos y 11 heridos. (FUENTE EXTERNA)

    La situación humanitaria en Ucrania se ha deteriorado "gravemente" en las últimas semanas a medida que continúan los "ataques a gran escala" contra infraestructuras clave en pleno invierno, advirtió este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Ramesh Rajasingham.

    En su intervención, realizada en nombre del secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, Tom Fletcher, Rajasingham señaló que los civiles afrontan "condiciones cada vez más desesperadas" debido a los bombardeos contra sistemas energéticos, servicios de emergencia y redes esenciales para la supervivencia durante el invierno.

    Rajasingham recordó que 10,8 millones de personas necesitan actualmente ayuda humanitaria en Ucrania.

    Ataque masivo

    Rusia lanzó el pasado viernes un ataque masivo contra Kiev, al tiempo que bombardeó por primera vez con un Oréshnik la ciudad de Leópolis, en represalia por el supuesto ataque ucraniano a finales de 2025 contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, algo que Kiev ha negado.

    • El alcalde de la ciudad, Andrí Sadovi, señaló que, según la Fuerza Aérea, el misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora.

    Rajasingham señaló que los últimos ataques han dejado "cortes generalizados de electricidad, calefacción y suministro de agua, justo cuando las temperaturas descendieron hasta cerca de los 10 grados bajo cero".

    Al margen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado once ataques contra instalaciones y personal sanitario en lo que va de año, con un saldo de cinco fallecidos y 11 heridos, según Rajasingham, que agregó que estos ataques resultan "especialmente devastadores porque inutilizan los sistemas que mantienen con vida a la población civil durante el invierno".

    El responsable humanitario reiteró que el derecho internacional exige la protección de los civiles, y pidió a los miembros del Consejo de Seguridad que actúen para facilitar el acceso humanitario sin trabas y asegurar "una financiación acorde a la magnitud de la crisis". 

    • ONU
    • Rusia
    • Ucrania

