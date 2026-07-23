La escalada del conflicto impulsa el petróleo y encarece el transporte marítimo

Los costos de transporte de crudo desde el puerto ruso de Novorossísk aumentaron más de un 10 % este jueves. ( ARCHIVO/DIABRIO LIBRE )

El conflicto en Oriente Medio y el incremento de los ataques contra buques en dos de las principales rutas marítimas para el comercio energético mundial provocaron este jueves un fuerte repunte de los precios del petróleo y un aumento de los costos de transporte de crudo desde Rusia.

En Londres, el barril de petróleo Brent alcanzó brevemente los 100 dólares tras la extensión del conflicto al mar Rojo, después de que los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaran ataques contra petroleros sauditas en esa zona. Hacia las 13:05 GMT, el crudo de referencia para Europa, con entrega en septiembre, subía un 6,05 %, hasta los 99,76 dólares, tras haber tocado momentáneamente la barrera de los 100 dólares.

En Estados Unidos, el petróleo intermedio de Texas (WTI) inició la jornada con una subida del 5,15 %, hasta los 91,29 dólares por barril. A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros para septiembre avanzaban 4,49 dólares respecto al cierre anterior, impulsados también por la reivindicación de los hutíes, respaldados por Irán, de ataques contra dos petroleros sauditas en el mar Rojo.

El alto impacto en los costos de transporte

La tensión también se trasladó al mar Negro, donde los costos de transporte de crudo desde el puerto ruso de Novorossísk aumentaron más de un 10 %, según informó el diario ruso Kommersant.

El flete de 140,000 toneladas de petróleo ruso hacia la costa oeste de la India subió un 14.6 %, hasta los 78.6 dólares por tonelada, mientras que el transporte de 135,000 toneladas desde la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) hasta el Mediterráneo aumentó un 10.4 %, hasta los 35.2 dólares por tonelada.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico, la principal preocupación ya no es únicamente el incremento de los costos del transporte, sino la posibilidad de que los operadores marítimos rechacen atracar en los puertos rusos del mar Negro debido al riesgo de nuevos ataques.

La situación se agravó después de que el KTK suspendiera la carga de petróleo en su terminal por temor a nuevos ataques, tras el impacto de un dron contra un petrolero el pasado lunes.

Las empresas que utilizan la ruta del petróleo kazajo han reclamado mayores garantías de seguridad a lo largo de toda la cadena logística, desde el oleoducto hasta el transporte marítimo.

En paralelo, las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando los puertos ucranianos de Odesa y, desde el 11 de julio, han alcanzado al menos 28 buques de carga.

Pese a este escenario, durante la segunda semana de julio los envíos de petróleo desde Novorossísk casi se duplicaron respecto a la semana anterior, hasta unas 80,000 toneladas diarias, aunque ese volumen sigue siendo un 18.4 % inferior al registrado en junio y un 40 % superior al de mayo.