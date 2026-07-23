La ONU celebra su primer debate entre los aspirantes para suceder a António Guterres

Entre los candidatos está la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien fue oficialmente inscrita por Chile en febrero pasado. ( AFP )

Naciones Unidas celebrará este jueves el primer debate público entre los candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, cita que abrirá una nueva etapa en la carrera por liderar la organización y permitirá a los Estados miembros escuchar las propuestas de los aspirantes.

El encuentro, que se celebrará en la Asamblea General, reunirá por primera vez en un formato público a los seis candidatos que aspiran a ocupar el puesto a partir de 2027.

Son la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi; la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan; la embajadora de Barbados ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

La cita llega después de meses de nominaciones, reuniones bilaterales y presentaciones ante los Estados, y antes de que el proceso entre en su fase más decisiva en el Consejo de Seguridad.

La elección del secretario general de la ONU sigue un complejo mecanismo en el que la Asamblea General nombra al candidato recomendado por el Consejo.

Aunque todos los Estados miembros participan en la fase inicial, la decisión final está condicionada por la posición de los cinco miembros permanentes -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido-, que tienen capacidad de veto.

El debate de este jueves forma parte de los esfuerzos por dotar de mayor transparencia al proceso de selección, una demanda recurrente de numerosos países que durante años criticaron que la elección del máximo responsable de la ONU se desarrollase en base a las negociaciones entre las grandes potencias.

Desde 2016, los aspirantes participan en diálogos públicos e interactivos ante los Estados miembros, una práctica que busca que sus posiciones y propuestas políticas sean conocidas antes de que el Consejo inicie sus consultas internas.

Durante el debate, los candidatos abordarán algunos de los principales retos que afrontará el próximo jefe de la organización, entre ellos las guerras y crisis humanitarias, la reforma del sistema multilateral, el cambio climático, la inteligencia artificial, la desigualdad o la propia financiación de la ONU.

La cita se produce además en un contexto especialmente complejo para la organización, marcada por las divisiones dentro del Consejo y por la creciente presión sobre la capacidad real de la organización para responder a los conflictos internacionales.

Tras dos mandatos consecutivos del portugués Guterres, algunos países han defendido que el próximo secretario general sea una mujer y proceda de América Latina y el Caribe, región que no ocupa el cargo desde hace más de tres décadas y a la que le tocaría por la norma no escrita de la rotación regional.

Una vez concluidos los diálogos, los candidatos deberán afrontar una fase de consultas del Consejo de Seguridad, donde comenzarán los conocidos como 'straw polls' (sondeos informales) que sirven para medir el nivel de apoyo de cada aspirante y detectar posibles vetos.

Estos sondeos se realizan a puerta cerrada y no constituyen una votación formal, pero históricamente desempeñaron un papel importante para definir la carrera y favorecer la aparición de un candidato con posibilidades de reunir el respaldo necesario.

El objetivo es que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo y presente una recomendación a la Asamblea General antes del final del mandato de Guterres, cuyo segundo periodo al frente de la ONU concluye el 31 de diciembre de 2026.

Fuentes diplomáticas descartan que se extienda el mandato del portugués y apuntan que se podría conocer la decisión a principios de octubre, como la primera vez que se eligió a Guterres, el 13 de octubre de 2016.