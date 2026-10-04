Hacen falta 50 millones de docentes adicionales para lograr metas para 2030, alerta Unesco

La educación mundial enfrenta un déficit de 50 millones de docentes, según la Unesco. ( FOTO SUMINISTRADA POR EL MINERD. )

La Unesco alertó este lunes de que el mundo tiene actualmente unos 107 millones de docentes y necesitaría unos 50 millones adicionales para garantizar un acceso universal a la educación preescolar, primaria y secundaria de aquí a 2030.

Las cifras fueron publicadas este lunes por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede en París, con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra cada 5 de octubre.

"El 58 % de estas necesidades de contratación se deben a los abandonos de la profesión docente. Las tasas anuales mundiales de deserción se sitúan actualmente en el 7.2 % en preescolar, el 4.7 % en primaria y el 5.4 % en secundaria", divulgó la agencia de la ONU en un comunicado, con datos obtenidos del análisis de la situación de la enseñanza en 68 países.

Solo el 27 % de los jóvenes en África y el 30 % en Europa aspiran a convertirse en docentes, pero cuando la enseñanza es la primera opción de carrera, la probabilidad de abandono prematuro disminuye en un 40 %.

Condiciones laborales

En 27 de las naciones analizadas, los salarios de los docentes se mantienen "por debajo de los de profesionales con cualificaciones comparables, lamentó la Unesco, y esto "en todos los niveles educativos".

La organización resalta también que el ratio mundial alumno-docente en la enseñanza primaria es la más alta (unos 28 alumnos por profesor) y que aunque el promedio de impartición de clases sea de 19 horas semanales, la jornada de trabajo real ronda las 60 horas semanales debido a tareas de preparación y administrativas no pagadas.

Por todo ello, el 60 % de los sindicatos de enseñanza indican que a los docentes les resulta muy difícil mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

Evento en París

Este Día Mundial de los Docentes marca el sesenta aniversario de la Recomendación de la OIT y la Unesco de 1966 relativa a la Condición del Personal Docente, instrumento internacional de referencia que define las normas sobre los derechos, las responsabilidades y las condiciones de trabajo de los profesores.

Con motivo de ese aniversario, la Unesco reunirá este lunes a formadores, responsables políticos y socios educativos de todo el mundo en su sede de París, en un evento en el que habrá debates para poner en valor el estatus de los profesores, así como una conferencia inaugural de Gert Biesta, profesor de ciencias de la educación en la Universidad de Melbourne.

La cita en París incluirá también la ceremonia de entrega del Premio Unesco-Hamdan para el Desarrollo Docente, dotado con 300,000 dólares, que se concede cada dos años y se reparte a partes iguales entre tres organizaciones galardonadas.