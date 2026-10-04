Guterres pide prorrogar otro año la misión de la ONU en el Sáhara para evitar una escalada

El secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó al Consejo de Seguridad prorrogar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) por un año más, para evitar una escalada de las hostilidades que pondría en peligro las negociaciones.

"A la espera de una resolución del conflicto mutuamente aceptable, recomiendo al Consejo que prorrogue el mandato de la MINURSO por otro año, hasta el 31 de octubre de 2027", dijo Guterres en su último informe anual sobre el Sáhara Occidental.

En el documento, Guterres celebró la reanudación de las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario por primera vez en siete años, resaltando que se realizaron tres reuniones en el primer trimestre de 2026.

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Sin embargo, remarcó que las hostilidades entre ambos bandos continúan, por lo que la labor de la Minurso es fundamental para desatascar el proceso y alcanzar una solución.

"Sin la Minurso para vigilar, investigar e informar sobre cualquier incidente en el territorio y colaborar con las partes para reducir las tensiones, el riesgo de una escalada de las hostilidades aumentaría drásticamente, al igual que la posibilidad de una propagación del conflicto en una región que ya es volátil", sostuvo.

Además, Guterres reiteró su llamamiento a restablecer plenamente el alto el fuego para evitar acciones que "menoscaben la frágil confianza" entre las partes.

Próxima votación ONU

La Minurso fue creada en 1991 por la ONU para velar por el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, este último un movimiento que reclama la independencia de este territorio no autónomo del norte de África cuya soberanía reclama Rabat.

La prórroga de la misión se llevará a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU antes del 31 de octubre de este año, fecha en la que expira su mandato actual.

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó por última vez la misión el pasado octubre mediante la resolución 2797, en un texto en el que consideró el plan de autonomía bajo soberanía marroquí como la base más viable para alcanzar una solución política definitiva.