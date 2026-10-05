La mayoría de 'millenials' y Gen Z no puede formar una familia por los costes de vivienda

'Millenials' y Gen Z no puede formar una familia por los costes de vivienda, según estudio de la organización Habitat para la Humanidad. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El 56 % de la población mundial ve en los costes habitacionales un impedimento para formar una familia, porcentaje que aumenta hasta el 62 % entre las personas de la generación Z y milenial, según un estudio de la organización Habitat para la Humanidad.

La investigación, titulada 'Un hogar, pero ¿a qué costo?' refleja además que un 75 % afirma haber reducido gastos en alimentación, atención médica y otras "decisiones importantes de vida" para poder pagar una casa.

El estudio, para el que se han realizado encuestas a 30,000 personas de 22 países diferentes, muestra que seis de cada diez padres y madres consideran que los precios están limitando las oportunidades de futuro de sus hijos.

Impacto en la salud mental

Según la investigación, esta problemática afecta también a la salud mental de la población, con un 35 % que ve en ella su principal fuente de estrés, mientras que el 28 % de los inquilinos cree que afecta negativamente a su salud frente al 19 % de quienes son propietarios.

Al mismo tiempo, el 89 % afirma que una vivienda segura, cómoda y confiable les ayuda a mantenerse mentalmente saludables.

Además, el 48 % de los encuestados tendría problemas para mantener su estabilidad habitacional en el caso de que surgiera algún problema inesperado, el 40 % cree que no tiene opciones más seguras a su alcance y el 56 % considera que el sistema de vivienda de su país está "roto".

Desigualdad en el acceso a la vivienda

Los porcentajes de personas que renuncian a gastos esenciales para poder hacer frente a los costes residenciales se elevan en el caso de quienes viven en asentamientos informales (89 %), los grupos de menores ingresos (85 %) y las generaciones más jóvenes (81 %).

Para el caso de Estados Unidos, el 42 % dice que no esperan llegar a ser propietarios de una vivienda en ningún momento de sus vidas, un dato que se eleva el 56 % en el caso de Canadá.

La insatisfacción con la vivienda es mayor en naciones con un ingreso bruto bajo, como el caso de Costa de Marfil, (66 %) y el de Etiopía (63 %) frente al 35 % del promedio mundial.

Las personas participantes en este estudio provienen de Estados Unidos, Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Kenia, México, Nepal, Nigeria, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Trinidad y Tobago, Turquía y Reino Unido.