Ponen en dudas éxito de intervención liderada por Kenia en Haití

El periódico New York Times puso en duda este miércoles el éxito de una intervención para pacificar Haití liderada por Kenia, al considerar el poco despliegue de agentes que hasta ahora se ha anunciado para el vecino país y el desinterés de los países más poderosos del continente en enviar sus tropas.

El New York Times expresa dudas "de que la fuerza dirigida por Kenia fuera lo suficientemente grande como para avanzar contra las pandillas, que se cree que controlan aproximadamente el 80 por ciento de la capital. El plan prevé el despliegue de 1,000 agentes de policía kenianos y varios cientos de agentes o soldados de países caribeños".

"Combatir a las pandillas requerirá ingresar a barrios marginales, zonas montañosas, terreno que necesitas conocer muy bien", indica el diario al señalar además el tipo de armas, algunas de guerra, con las que cuentan las pandillas haitianas.

Indica que antes de que la fuerza keniana asegure la aprobación que necesita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la misión, la magnitud de la crisis en Haití está generando dudas sobre lo que los kenianos pueden lograr.

El plan de una fuerza de menos de 1,500 personas se compara con una fuerza de intervención de 1994 liderada por Estados Unidos de 21,000 personas y otra fuerza, liderada por Brasil una década después, que llegó a tener 13,000 personas en su punto máximo.

Se suma que muchos haitianos comparten las preocupaciones de los grupos de derechos humanos kenianos, destacando las intervenciones recientes como evidencia de cómo perjudican al país. La confianza en las Naciones Unidas cayó en picado en Haití después de que las investigaciones mostraran que la mala gestión sanitaria de los cascos azules de la ONU después del terremoto de Haití en 2010 había causado uno de los brotes de cólera más mortales de los tiempos modernos, matando al menos a 10,000 personas.

Citan a Gédéon Jean, director ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, una organización independiente haitiana, señaló que la misión de paz de la ONU, que finalizó en 2017, a veces gastaba cientos de millones de dólares al año en sus operaciones.

Después, el Sr. Jean dijo que "dejó atrás una fuerza policial que ni siquiera tenía un helicóptero o un buen equipo".

Dada la propuesta de tamaño de la fuerza keniana, también existen preocupaciones de que podría estar superada. "Estos tipos tienen rifles calibre .50 montados en camionetas", dijo Daniel Foote, exenviado especial de la administración Biden a Haití, quien renunció en 2021 debido a las deportaciones de migrantes haitianos. "No se puede hacer con personas no calificadas, y no se puede solucionar con novatos que van allí".

El Sr. Foote agregó que, aunque estaba "teóricamente" en contra de una intervención debido a errores pasados en tales misiones, creía que Estados Unidos tenía la responsabilidad de ayudar a Haití y permitir que los haitianos guiaran cómo podría funcionar tal intervención.

"Estados Unidos debería liderar una misión de mantenimiento de la paz", dijo el Sr. Foote. "No necesitan enviar 10,000 soldados. Necesitan enviar a los grupos de Fuerzas Especiales que bajen y descubran cómo abrirse paso y enfrentar a las pandillas".