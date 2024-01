Claude Joseph acude ante cita de juez por investigación en caso de corrupción

El ex primer ministro haitiano Claude Joseph acudió este lunes a la cita que le había realizado el juez de instrucción Al Duniel Dimanche para ser entrevistado por el expediente de corrupción en el caso del Centro Nacional de Equipos (CNE).

Joseph acudió ante el juez acompañado de un séquito y unas horas antes publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba su asistencia.

En su mensaje, Joseph aseguró que nadie está por encima de la ley, por lo que no despreciaría la justicia de su país.

"Recibí la invitación del juez Al Duniel Dimanche para comparecer ante él el lunes por la mañana como parte del caso de equipos del CNE que instruye. No son registros que no se sepan de pies a cabeza, pero responderé que nadie, independientemente del cargo que ocupe en el Estado, está por encima de la ley. Si un juez decide abusar de su cargo abusando de la justicia, eso es asunto suyo. No despreciaré la justicia de mi país. Yo estaré presente", indicó.

Mwen resevwa envitasyon Jij Al Duniel Dimanche pou m prezante devan l maten lendi a nan kad dosye ekipman CNE l ap enstwi. Se pa yo dosye mwen konn ni pye ni tèt li, men m ap reponn prezan. Pa gen okenn moun, kelkeswa fonksyon w te okipe nan leta a, ki sou tèt lalwa. Si yon jij... — Claude Joseph, Ph.D. (@claudejoseph03) January 8, 2024

Ademas de Joseph, para este lunes también fueron citados el exprimer ministro Jacques Édouard Alexis y el ex diputado Cholzer Chancy.

Orden de arresto Martelly

La justicia haitiana emitió el pasado viernes orden de arresto contra los expresidentes Jocelerme Privert y Joseph Michel Martelly.

La orden, emitida por el juez Al Duniel Dimanche, también incluye a los exprimeros ministros Max Bellerive, Laurent Lamothe, Garry Conille, Evans Paul, Florence Duperval Guillaume, Enex Jean Charles, Jean Henry Céant, Jean-Michel Lapin y Michelle Duvivier Pierre Louis.

Dice que el magistrado emitió la orden luego de que se cumpliera la fecha límite para que estas personas acudieran a la justicia, la cual era el pasado cinco de enero de este 2024. El juez dio a conocer su orden ese mismo viernes.

Te puede interesar Juez emite orden de arrestro contra los expresidentes de Haití Michel Martelly y Jocelerme Privert