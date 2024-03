Pandillas atacan comunidades otrora pacíficas en la capital de Haití

Periodistas de The Associated Press informan que pandillas armadas lanzaron nuevos ataques en los suburbios de Puerto Príncipe el miércoles, y se podía oír el sonido de disparos en comunidades antes pacíficas alrededor de la capital haitiana. Vieron por lo menos cinco cadáveres en los suburbios y sus alrededores, y las pandillas bloqueaban el acceso a algunas zonas.

Los habitantes de las comunidades atacadas llamaron a estaciones de radio para pedir la presencia de la policía nacional de Haití, que sigue escasa de personal y superada por las pandillas. Entre las comunidades afectadas están Pétion-Ville, Meyotte, Diègue y Métivier.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/14/crop-w1183-h789-crop-w693-h462-onu--solucion-a-la-crisis-en-haiti-compete-a-los-haitianos---.png Cinco cadáveres fueron encontrados en suburbios y alrededores (DIARIO LIBRE)

"Cuando me levanté para ir a trabajar, me encontré con que no podía salir porque el barrio estaba en manos de los bandidos", dijo Samuel Orelus. "Eran unos 30 hombres con armas pesadas. Si el vecindario se hubiera movilizado, podríamos haberlos destruido, pero estaban fuertemente armados y no pudimos hacer nada."

Para la tarde del miércoles se había informado de otra víctima: un agente de policía asesinado a plena luz del día en un barrio de Puerto Príncipe conocido como Delmas 72, según el sindicato de policía SYNAPOHA.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/03/crop-w1213-h809-crop-w756-h504-3.600-presos-huyen-de-prision-puerto-principe-tras-ataque-focus-0.12-min0.47-896-504.jpg Hombre carga con cuerpo a las afueras de la cárcel de Puerto Príncipe (EFE)

Los ataques del miércoles en algunas partes de Puerto Príncipe ocurren dos días después de un estallido de violencia en los barrios acomodados de Laboule y Thomassin en Pétion-Ville, donde murieron al menos una docena de personas.

La violencia obligó a cerrar bancos, escuelas y negocios en Pétion-Ville, que hasta ahora había estado exenta de la violencia desatada el 29 de febrero por las pandillas.

Hombres armados han incendiado cuarteles policiales, han obligado a cerrar el principal aeropuerto internacional de Haití y han atacado las dos principales prisiones del país, lo que permitió la fuga de más de 4.000 presos.

Docenas de personas han muerto y unas 17.000 se han quedado sin hogar debido a la violencia.

Entretanto, los haitianos aguardan la posibilidad de un nuevo gobierno mientras funcionarios caribeños se apresuran a contribuir a la formación de un consejo presidencial de transición que sería responsable de designar a un primer ministro interino y un consejo de ministros.

Te puede interesar Bahamas repatria a más de 250 haitianos, en medio del incremento de violencia en Haití

Un alto funcionario del bloque comercial regional Caricom, que no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo a The Associated Press a última hora del miércoles que el partido Pitit Desalin de Jean-Charles Moïse aceptó ser miembro con derecho a voto del consejo tras haber rechazado inicialmente un puesto. Era el último partido renuente, lo que significa que el consejo de nueve miembros ya está totalmente formado, aunque no se ha revelados públicamente quiénes lo integran.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/02/crop-w660-h440-guy-philippe-favorece-construccion-del-canal-en-el-rio-masacre-1.jpg Guy Philippe rechazó el 13 de marzo el acuerdo de Caricom para la transición en Haití (ARCHIVO)

Moïse formó recientemente una alianza con Guy Philippe, antiguo líder rebelde que ayudó a derrocar al expresidente Jean-Bertrand Artistide y que fue repatriado a Haití en noviembre tras cumplir condena en una prisión estadounidense después de declararse culpable de blanqueo de dinero.

El primer ministro Ariel Henry, quien no ha podido regresar a su país debido a que los aeropuertos están cerrados, ha dicho que renunciará una vez esté creado el consejo de transición.