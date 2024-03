¿Los haitianos son refugiados, debe acogerlos República Dominicana?

Ante el crecimiento de la crisis en Haití: la dimisión del gobierno, el dominio de las bandas, los asesinatos e inseguridad en las calles y la vulneración de los Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pidió a República Dominicana que acogiera a los haitianos que entran al territorio.

"Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror", indicó el miércoles ACNUR. El Gobierno Dominicano, por su parte, a través de la Cancillería, manifestó que su política consiste en devolver a Haití a todas aquellas personas que están ilegales.

ACNUR considera que los solicitantes de asilo procedentes de Haití, que se encuentren dentro de uno o más de los siguientes perfiles de riesgo, puede necesitar protección internacional como refugiado, dependiendo de las circunstancias del individuo:

1) Activistas políticos y (presuntos) opositores del gobierno.

2) Personas (percibidas como) opositoras a las pandillas.

3) Jueces, fiscales y abogados involucrados en la lucha contra la corrupción y el crimen.

4) Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

5) Mujeres y niñas.

6) Niños.

Esta divergencia de posiciones, que enfrentan a República Dominicana con ACNUR, tienen respuesta en la siguiente pregunta: ¿Se pueden considerar los haitianos personas refugiadas? Para responder a esta cuestión, es importante echar un ojo al Pacto Mundial sobre los Refugiados.

República Dominicana forma parte de los países miembros de las Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945. Como país miembro, se comprometió a seguir con una política de defensa de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el Pacto Mundial sobre los refugiados no es jurídicamente vinculante. "Representa la voluntad política y la ambición de la comunidad internacional en su conjunto de fortalecer la cooperación y la solidaridad con los refugiados y los países de acogida afectados", tal y como se anuncia en el texto.

¿Quién es refugiado?

Como informa ACNUR, "una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones comprobables de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social". Así se explica también en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

De este modo, se entiende que algunos ciudadanos haitianos se puedan considerar como refugiados. Aquellos que estén perseguidos por alguno de esos motivos. Podría ser el caso de políticos, periodistas y opositores a las bandas, por ejemplo.

Pero no todos. Esta definición abarca a esas personas que están siendo perseguidas por algunos motivos. Pero ¿qué pasa con las que no están siendo perseguidas? Es decir, aquellas que viven en un ambiente de inseguridad y muerte, como pueden ser mujeres y niños, pero no sufren ningún tipo de persecución.

Es por esto que ACNUR, en el comunicado que hizo sobre Haití, se escuda en la Declaración de Cartagena de 1984, en la que se explica que "la protección como refugiados debe extenderse a las personas afectadas por circunstancias que perturben gravemente el orden público en el país y por la violencia generalizada en áreas impactadas por actividades de pandillas".

Visto desde este punto de vista, cualquier haitiano afectado por la violencia, directa o indirectamente, se puede considerar hoy un refugiado. Y República Dominicana, el único país accesible para los haitianos, se encuentra en una tesitura complicada. ¿Acoger a los haitianos o no? ¿Abrir o cerrar fronteras? No es un asunto de generosidad o egoísmo, sino de supervivencia. ¿Es factible acoger a los haitianos?

¿Acoger a los haitianos es sostenible para República Dominicana?

Acoger a refugiados no es gratis, conlleva una inversión de dinero, recursos, infraestructura, personas y tiempo. República Dominicana, por el momento, no considera la posibilidad de abrir las fronteras, ni de acoger a aquellos haitianos que huyen de la violencia. "Por motivos de interés nacional estamos devolviendo a Haití a todas aquellas personas que están ilegales en territorio dominicano", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es clara y concisa. Entre otros temas, abarca el bienestar de los refugiados. Es decir, cómo hay que acogerlos. República Dominicana, como país miembro de las Naciones Unidas desde 1945, debería cumplir los siguientes requisitos en caso de acoger a los haitianos.

1) Vivienda

"Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible".

2) Educación pública

"Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental".

3) Trabajo

"Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: remuneración y seguros sociales".

República Dominicana es el país con mayor crecimiento del Caribe, pero no está del todo claro que esté preparado para acoger a los haitianos. En el país hay problemas de vivienda, educación pública y trabajo. Hay dominicanos que viven en muy pobres condiciones, niños que no asisten a la escuela, gente por alfabetizar; y en materia de trabajo sigue habiendo paro. ¿Cómo acogerá República Dominicana a los haitianos sin destrozarse a sí misma?

Acoger a refugiados puede no ser un asunto de preferencias: egoísmo o generosidad. A lo mejor es algo insostenible. Es posible que la solución de Haití no sea trasladar a su gente al otro lado de la isla, sino ayudarla en su territorio.