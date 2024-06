Dan de alta al primer ministro de Haití Garry Conille, tras un día interno

El nuevo Primer Ministro de Haití, Garry Conille, recibió el alta médica este domingo tras pasar la noche en el hospital, al que acudió al sentirse indispuesto, como él mismo explicó en un video de 4 minutos y 20 segundos publicado en sus redes sociales y donde define su vuelta a casa como una "bendición" de Dios.

"Es cierto que he dormido en el hospital, pero hoy he vuelto a casa con mi familia y mis amigos... Sigo trabajando", dijo Conille con voz debilitada, en el video publicado para tranquilizar al pueblo haitiano, preocupado por su estado de salud.

Según expuso, "el pequeño malestar podría haber sido grave, pero gracias a Dios conté con un equipo de agentes de seguridad que hicieron grandes esfuerzos para llevarme al hospital. Y cuando llegué, me encontré con un equipo de médicos, entre los más cualificados del mundo, que me atendieron", dijo.

El Jefe del Gobierno subrayó que la enfermedad le ha dado la oportunidad de reflexionar sobre la débil infraestructura sanitaria del país, que se encuentra en un estado lamentable, con centros de salud cerrados, médicos ausentes y un acceso a los medicamentos restringido por la falta de dinero.

"El 75 % de los hospitales y clínicas del país no son accesibles. Las infraestructuras del país están muy deterioradas. La gente que quiere ir al hospital de la Universidad Estatal de Haití, en la capital, no puede llegar. Lo mismo ocurre con las personas que quieren llegar a los centros de salud, que no pueden", recordó Conille.

Para el primer ministro, "esta situación no puede continuar", y se preguntó si lo que le ha ocurrido no es una forma de que Dios muestre cuál es la prioridad a abordar primero.

"¿No me dio el Buen Dios esta bendición para decirme: 'Hoy te he dado esta oportunidad, es un privilegio ir y servir, no para ti mismo, sino para ir y servir [a la población]'", añadió.

Conille prometió que el país tendrá un nuevo gobierno la semana que viene, algo en lo que ha estado trabajando desde su regreso al país el pasado fin de semana, "tenemos que movernos con rapidez. Sabemos que el público no puede esperar más", revela. Ánimo, ánimo, la luz no está lejos", concluye.

"Estoy bien gracias a Dios. Hoy estoy sano gracias a Dios. Hoy estoy en combate gracias a Dios. Seguiré haciendo todo lo que prometí para sacar al país de la crisis en la que se encuentra", declaró Garry Conille en el video, dispuesto a seguir dialogando regularmente con la población en aras de la transparencia.

Le Premier ministre Gary Conille s´adresse à l´instant au peuple haïtien après sa sortie de l´hôpital pic.twitter.com/NzPNVQobgm — Windy Phele (@windyphele) June 9, 2024

La pasada noche, la oficina del primer ministro informó del ingreso de Conille en un hospital tras presentar molestias en la tarde del sábado "tras una semana de intensas actividades", sin precisar a qué centro acudió ni cuál era su afección, aunque sí señaló que su estado era estable.

El pasado lunes 3 de junio, el Consejo Presidencial de Transición oficializó el nombramiento de Garry Conille como primer ministro de Haití con la entrega de una ampliación del decreto en el que fue designado para el cargo, lo que lo faculta para iniciar el proceso de formación de Gobierno.