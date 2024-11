El CPT habría destituido a Garry Conille como primer ministro de Haití

Los consejeros-presidentes del Comité de Planificación Territorial (CPT) habrían decidido este sábado revocar el nombramiento de Garry Conille, quien hasta ahora desempeñaba el cargo clave de primer ministro de Haití.

Hasta el momento no se ha confirmado quién ocupará su puesto, sin embargo, se mencionan como posibles candidatos a Didier Fils-Aimé y Paul Antoine Bien Aimé.

La resolución, que habría sido firmada por ocho de los miembros del CPT, deja fuera de la decisión a Edgard Leblanc Fils, quien, al parecer, se abstuvo de firmar el documento, según afirmó la emisora haitiana Radio Télé Métronome a través de su cuenta de X.

La emisora agregó que el decreto oficial supuestamente formaliza el nombramiento de Didier Fils-Aimé y que ya ha sido enviado a las imprentas nacionales para su publicación, lo que implica que el cambio será ratificado oficialmente en las próximas horas.

La expectativa ahora se centra en los posibles cambios y el impacto que esta nueva designación tendrá en el rumbo de las políticas públicas del país.

"¡Golpe de tonelada! Los consejeros presidentes decidieron revocar a Garry Conille y nombrar a Didier Fils-Aimé para reemplazarlo. En este sentido, una resolución ha sido firmada por muchos miembros del CPT, a excepción de Edgard Leblanc Fils. Según nuestra fuente, el arresto oficial designado por Didier Fils-Aimé ha dejado de estar transmitido a las prensas nacionales para su publicación", indicó el escrito.

Coup de tonnerre ! Les conseillers-présidents ont décidé de révoquer Garry Conille et de nommer Didier Fils-Aimé pour le remplacer. En ce sens, une résolution a été signée par huit membres du CPT, à l´exception d´Edgard Leblanc Fils. Selon notre source, l´arrêté officiel... — Radio Télé Métronome (@Radio_Metronome) November 9, 2024

Aunque no está confirmada de manera oficial, la decisión del CTP de destituir al primer ministro no se descarta, debido a los conflictos que se han generado entre el presidente del CPT, Leslie Voltaire, y el primer ministro, Garry Conille, lo que ha provocado que el Consejo de Ministros no pueda reunirse.

Se recuerda que a finales de octubre la Comunidad del Caribe (Caricom) mostró su preocupación por las diferencias que se seguían manifestando públicamente entre Voltaire y Conille.

Caricom argumentó que esta creciente falta de cohesión pone en peligro el proceso de transición basado en el espíritu y los principios de compromiso, consenso e inclusión establecidos en el Acuerdo Político del 11 de marzo de 2024 en Jamaica y el Acuerdo Político del 3 de abril de 2024 elaborado por las partes interesadas haitianas.

La Caricom hizo un llamado a todos los miembros del CPT y al gobierno interino a seguir concentrados en trabajar por el pueblo haitiano y en la importante tarea que tienen por delante, que es sentar las bases para unas elecciones libres y justas para febrero de 2026.

Luego del llamado a la unidad ambos líderes se reunieron, pero las diferencias continúan.

¿Quién es Didier Fils-Aimé?

Didier Fils-Aimé es un destacado empresario y figura política haitiana. En 2024, fue propuesto como candidato del sector privado para el cargo de primer ministro de Haití, respaldado por la Cámara Americana de Comercio de Haití (AmCham).

Además de su implicación en la política, Fils-Aimé ha sido un defensor del desarrollo económico y la inversión en Haití. También ha trabajado en iniciativas que buscan mejorar el clima de negocios y fomentar la colaboración entre el sector privado y el gobierno para impulsar la reforma y el crecimiento en el país.

Fils-Aimé también tiene experiencia política, habiendo sido candidato al Senado bajo la plataforma Vérité.

Te puede interesar Consejo Presidencial oficializa el nombramiento de Conille como primer ministro de Haití