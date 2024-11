La Policía Nacional de Haití abate a dos hombres de Barbecue y confisca 13 armas

A través de una rueda de prensa, el portavoz adjunto de la Policía Nacional de Haití (PNH), Lionel Lazarre, anunció la muerte varios miembros de la banda armada de Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', durante las recientes operaciones.

Lazarre aseguró que los cuerpos de seguridad confiscaron tres drones, 13 armas de fuego, 10 vehículos y tres motocicletas.

Todo esto ocurre la misma semana en la que Barbecue reconoció en un vídeo el martes que estaba sufriendo grandes pérdidas en los últimos días causadas por las operaciones conjuntas de la PNH y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/imagen-babacue-en-contrapicado.jpg El jefe de banda criminal Jimmy Chérizier, alias Barbacue (EFE)

"La Policía me invadió. He perdido 10 soldados. No puedo ocultar esa cifra. Es la Policía la que esconde a sus víctimas para no debilitar a la institución", dice 'Barbecue' en un video que circula este martes por las redes sociales, mientras que en otro hace referencia a la pérdida de armas, en concreto un fusil Kalashnikov.

También profirió insultos contra el director general de la Policía de Haití, Normil Rameau, a quien llamó "fatras" (basura) y le espetó: "No eres nada".

En otro video, 'Barbecue' aseguró: "No estoy aquí para jugar contigo. Si vas a luchar, lucha contra nosotros".

En esa grabación, afirmó haber sido invadido por 14 tanques acompañados de dos vehículos de remolque.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/518d5dda3b7a75388ba1f187c5329be0624e7b07w.jpg Barbecue (EFE)

"Se quedan en un tanque disparando. La Policía no sabe combatir cuerpo a cuerpo. Se niegan a poner los pies en el suelo", añade, y subrayó que las fuerzas del orden no pueden atraparle.

Tras una jornada de terror en la que una treintena de presuntos miembros de bandas intentaron invadir los municipios de Delmas y Pétion-ville, Jimmy Chérizer siguió profiriendo amenazas en las redes: "¿Dónde me van a encontrar para quemarme?".

Desde hace días se registran violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití, acompañada por la Misión Multinacional, y grupos armados de la coalición de 'Barbecue', "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos), en Delmas 3 y 6, cuartel general de la banda de Chérizier.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/crisis-en-haiti-kenianos-recuperan-el-puerto-de-puerto-principe.jpg Miembros de la Policía Nacional de Haití. (EFE)

Operaciones conjuntas de Policía y Misión Multinacional

El lunes, durante las patrullas conjuntas de la Misión Multinacional y la PNH, los drones detectaron la presencia de 'Barbecue' acompañado de unos 30 miembros de la banda, cuando trataban de avanzar en dos grupos de unas 15 personas cada uno, apuntando a Delmas 2 y 6, según un comunicado de la fuerza de apoyo a la seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/29/crop-w960-h640-ante-crisis-en-haiti-policias-kenianos-comienzan-a-patrullar.jpeg Agentes buscan desmantelar las viviendas de las pandillas en zona próxima a Barbecue. (ARCHIVO DL)

De acuerdo con la nota firmada por Jackson Ombaka, portavoz de la misión, la MMS y la Policía reaccionaron rápidamente, obligando a los miembros de la banda a retroceder en medio de la confusión y el pánico, entre quienes "se registraron varias bajas".

Agrega que "también se observó que algunos miembros se mostraban reacios a obedecer las órdenes de su supuesto líder, negándose a enfrentarse a los decididos equipos del MMS/PNH, que siguen empeñados en capturar a 'Barbecue' para que responda de sus actos en prisión".

