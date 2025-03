La advertencia de Barbecue tras intentos de matarlo con drones: "Esperen mis violentas respuestas"

Miembros de la banda armada "Vivir Juntos", encabezada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, se reunieron en la comuna La Saline, próximo al puerto de Puerto Príncipe, para planear represalias luego de los ataques con drones explosivos lanzados por las autoridades policiales el sábado 1 de marzo.

Los bandidos habrían acudido para planear actividades violentas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, según varios medios locales haitianos como Amerique Infor 7.

En un video difundido este lunes, Barbecue admitió que estuvo a punto de morir durante una operación lanzada el sábado por las autoridades contra su feudo en Bas de Belmas, en Puerto Príncipe, usando drones explosivos y advirtió de que su respuesta será violenta.

"Prepárense. Hoy es 3 de marzo de 2025. Prepárense para la respuesta cuando llegue. La reacción debe ser más fuerte que la acción. Esperen mis violentas respuestas", advirtió.

En tono amenazante, el líder de la coalición de pandillas dijo: "A los que no tienen nada que hacer en las calles, les pido que no salgan a las calles en los próximos días. No tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Soy un esclavo de los campos".

Barbecue dijo que hubo "algunos" muertos, así como varios niños y adultos heridos cuando la Policía Nacional Haitiana (PNH) lanzó drones el sábado.

"Cuando mis hombres resultaron heridos detrás de la camioneta, bajé del vehículo para llevarlos a fin de detener la hemorragia. Mientras hacía movimientos después de enviar a mis lugartenientes al hospital, lanzaron las dos bombas. La primera me golpeó y la segunda apuntaba a rematarme", narró.

Aseguró que fue entonces cuando "uno de mis lugartenientes me empujó al suelo y disparó al dron, que cayó y explotó".