Papa León XIV exige liberar rehenes en Haití y pide ayuda urgente de la comunidad internacional

El papa León XIV durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, desde donde hizo un llamado por Haití. ( EFE )

El papa León XIV mostró su preocupación por la situación en Haití y pidió la liberación inmediata de los rehenes y ayuda concreta de la comunidad internacional para que los haitianos puedan vivir en paz, en un llamamiento al final del rezo dominical del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"La situación del pueblo haitiano es cada vez más desesperada. Hay noticias de asesinatos, violencia de todo tipo, trata de personas, homicidios de todo tipo y secuestros", señaló el pontífice estadounidense asomado a la ventana del palacio pontificio ante cientos de personas congregadas en la plaza.

León XIV realizó entonces un fuerte llamamiento "a todos los responsables para que liberen inmediatamente a los rehenes" y también solicitó "el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los italianos vivir en paz":

"Hace unos días, la archidiócesis de Puerto Príncipe condenó "con vehemencia" el secuestro de ocho personas, entre ellas un niño y una misionera irlandesa, ocurrido el domingo pasado en el orfanato Sainte-Helene de Kenscoff, en la parte alta de Puerto Príncipe, calificándolo de "nuevo acto de barbarie" e "ignominioso".

Se trata de "una señal más, entre tantas otras, del colapso moral, del fracaso del Estado y de una sociedad que está perdiendo el sentido de la vida y la dignidad humana", señaló la archidiócesis en un comunicado, en el que afirma haber recibido la noticia con "profunda tristeza" y "gran indignación". EFE

Un nuevo director de la Policía

Calles vacías y barricadas en Puerto Príncipe en medio de la escalada de violencia. (EFE) Militares patrullan una zona afectada por la crisis de seguridad en Haití. (EFE)

Haití nombró viernes a un nuevo director general interino de la Policía Nacional del país (PNH), en un contexto marcado por importantes retos en materia de seguridad, como lo es el combate a las bandas armadas, y un día después de que Laurent St-Cyr asumiera la titularidad del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Andre Jonas Vladimir Paraison tomó posesión en sustitución de Rameau Normil, que ha estado al frente de la institución durante más de un año.

"Necesitamos un gran plan de desarrollo para la PNH. Es necesario que haya coherencia entre el plan nacional de desarrollo del país y el plan de seguridad de la Policía para ofrecer mejores resultados a la población", declaró Vladimir Paraison en presencia de los CPT, del primer ministro, Alix Didier Fils-Aime, y de otras autoridades.

El alto cargo fue durante seis años coordinador de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional (USGPN). Ha ocupado varios puestos dentro de la institución policial.