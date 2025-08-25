Haití recupera importante punto estratégico para las comunicaciones tomado por las bandas

Los bandidos exigían a las autoridades estatales que negociaran con ellos, según videos difundidos en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Las fuerzas de seguridad de Haití, junto con la misión internacional, recuperaron este lunes el control de un pequeño cerro en Puerto Príncipe donde se ubican decenas de antenas clave para las comunicaciones y que había sido tomado el día anterior por bandas armadas, que sufrieron "fuertes bajas" durante la operación.

En una operación conjunta durante la madrugada, unidades especiales de la Policía Nacional de Haití (PNH) y la Misión Multinacional de apoyo a la Seguridad (MSS) recuperaron "la Estación de Télcos del control de las pandillas, dirigidas por el individuo conocido como 'Izo2'", señalaron las fuerzas de seguridad en un comunicado conjunto.

"Las pandillas sufrieron fuertes bajas mientras las fuerzas de seguridad realizaban un barrido metódico, avanzando de puerta en puerta para neutralizar los focos de resistencia armada. Varios individuos que intentaron huir o esconderse fueron detenidos, mientras que un alijo de armas y otros materiales fue incautado y se encuentra ahora bajo custodia de la PNH", detalló la nota.

Los bandidos exigían a las autoridades estatales que negociaran con ellos, según videos difundidos en redes sociales, en los que también se observa cuando éstos desconectaban cables de la estación de comunicaciones.

En las imágenes que circulan relacionadas con la operación de este lunes, se ven al menos dos cadáveres de bandidos en el suelo, así como cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, teléfonos móviles, entre otros objetos.

También despejaron las carreteras

En el marco de esta operación, los equipos de la MSS y la PNH también despejaron las carreteras que conducen a Télcos y Kenscoff, que las bandas habían bloqueado, restableciendo así la libre circulación de las comunidades locales.

"Con un mensaje firme y sin ambigüedades, el director general de la PNH, Vladimir Paraison, y el comandante de la fuerza MSS, Godfrey Otunge, afirmaron que la era de impunidad para las pandillas está llegando a su fin. Advirtieron que quienes continúen portando armas enfrentarán acciones decisivas", subrayó la nota conjunta.

La Policía haitiana, con el apoyo de la MSS de casi 1,000 agentes liderados por Kenia, hacen frente a las poderosas bandas armadas que han tomado casi todo el territorio de Puerto Príncipe, donde siembran el terror con asesinatos, violaciones y obligan al desplazamiento de miles de personas.

Si bien las bandas siguen desangrando a este país, cientos de sus miembros han sido asesinados durante enfrentamientos con la PNH y las fuerzas multinacionales de apoyo a la seguridad, por los drones kamikazes lanzados desde hace varios meses o por miembros de la población civil.