Drones suicidas: una estrategia de seguridad con centenares de muertos y heridos en Haití

Crisis en Haití: Los drones explosivos están siendo utilizados para combatir a las bandas. ( ARCHIVO )

Las fuerzas de seguridad de Haití han matado o herido gravemente este año con drones kamikazes a cientos de miembros de las bandas armadas que controlan Puerto Príncipe, una estrategia sin embargo insuficiente, a juicios de activistas, para estabilizar este país devastado por una crisis de violencia que dejó al menos 1,520 personas muertas y 609 heridas solo durante el segundo trimestre de este año.

Según datos de la organización no gubernamental Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), al menos 300 pandilleros armados, todos subalternos, ha sido asesinados por los drones y más de 400 han resultado heridos, algunos de ellos de gravedad, en los últimos cinco meses.

Según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, al menos 814 personas murieron y otras 449 resultaron heridas durante las operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas, el 36 % de ellas por drones explosivos, entre abril y junio de 2025.

El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, anunció a principios de marzo pasado la creación, por parte de la Presidencia y el Consejo Presidencial de Transición (CPT), de un grupo de trabajo para llevar a cabo operaciones a gran escala contra las pandillas, iniciando la utilización de drones kamikazes.

Dichas operaciones arrancaron en Delmas 6, en el feudo del poderoso jefe de banda Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un expolicía, que escapó pero perdió a varios subalternos.

ONG cuestiona la falta de precisión de los drones

Unos 360 agentes asignados a unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití, que también se ha dotado paralelamente de una unidad de drones, han recibido formación sobre el uso de estos equipos por parte de la unidad de élite francesa denominada Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion (RAID), especializada en intervenciones de alto riesgo.

Pero parece que, hasta ahora, no han conseguido alcanzar un nivel de precisión suficiente para dar en el blanco: los líderes de las bandas.

"Los resultados hasta ahora no nos parecen concluyentes. En cualquier caso, no lo suficiente", declaró Marie Rosy Auguste Ducéna, responsable de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, en una entrevista con EFE.

No descarta que los lideres de las bandas reciban información antes de los ataques "porque para nosotros, hasta ahora, no tiene sentido que se realicen intervenciones a ciegas. Incluso de la forma más aleatoria, y los jefes de las bandas logran escapar. Esperamos que solo sea una cuestión de precisión", señaló Auguste Ducéna.

Daños colaterales

Por otro lado, Auguste Ducéna señaló que, dado que los drones kamikazes se pilotan a distancia, pueden causar daños colaterales considerables, tal y como ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando dos agentes de las unidades de operaciones especiales SWAT de la Policía Nacional en Kenscoff, en el este de Puerto Príncipe, murieron tras un "accidente" con uno de estos aparatos.

Los informes preliminares indicaron que el dron explotó cuando era transportado por unos vecinos "en un gesto de buena fe", lo que llevó a la Policía Nacional de Haití a disponer de una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

El Sindicato de la Policía Nacional cuestionó la versión oficial, afirmando que "la situación es más preocupante de lo que se presenta".

"Aunque se trate de drones pilotados a distancia, la persona que los pilota debe buscar un nivel de precisión para evitar en la medida de lo posible los daños colaterales", apuntó Auguste Ducéna.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití dijo en su más reciente informe que los barrios de Gran Ravine, Martissant y Village-de-Dieu se vieron afectados por una intensificación de las operaciones de las fuerzas de seguridad, así como por un mayor uso de drones explosivos por parte de las autoridades.

Aunque esta nueva dinámica impidió a las bandas ampliar su control territorial, estas continuaron cometiendo abusos contra los residentes que vivían en los barrios que ya controlaban, dijo Oficina de la ONU, que además criticó que no se haya hecho ninguna comunicación oficial sobre la existencia, el mandato o la composición del grupo de trabajo que gestiona el uso de drones durante las operaciones de las fuerzas del orden sobre el terreno.