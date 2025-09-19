Tres de cada diez niños de Haití dicen que asistir a la escuela implica un "alto riesgo"

Fotografía sin fecha específica de toma cedida por la organización humanitaria World Vision que muestra a personas durante una jornada de entrega de ayudas. ( EFE )

Tres de cada diez niños haitianos consideran que ir a la escuela es una actividad "de alto riesgo" para su seguridad, de acuerdo con un nuevo informe de la organización humanitaria estadounidense World Vision conocido por EFE.

"La escuela, en lugar de ser un refugio, viene siendo un riesgo; 29.35 % de los niños con los que hemos hablado nos han dicho eso", afirmó a EFE el director de programas de la organización en Haití, el doctor Lesly Michaud.

De acuerdo con el documento ´Una generación viviendo con miedo´, que recogió el punto de vista de 840 personas, -de las cuales 271 son niñas y niños- las violaciones contra este grupo protegido aumentaron en un 490 % entre 2023 y 2024, con respecto al periodo pasado.

El control de las pandillas

Para Michaud, la crisis que perjudica a la población haitiana, especialmente a la niñez, tiene que ver con el control que ejercen las pandillas en el país.

El director explicó que Puerto Príncipe, la capital haitiana, es una ciudad construida para 250,000 habitantes, pero donde habitan alrededor de tres millones de personas, lo que deja más fácil a las pandillas el control de su territorio.

"Por ejemplo, actualmente, en la zona de la capital, el 90 % de esta zona está bajo dominio de las pandillas", destacó.

Según el entrevistado, este escenario crítico hace que Haití sea uno de los países "más peligrosos para la niñez", ya que más de 600,000 menores de edad están en zonas donde pueden ser "reclutados fácilmente" por las pandillas.

Además, el encargado de los programas de la organización humanitaria en Haití señaló que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), "el 50 % de los miembros de las pandillas son niños".

"Una población joven puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza", indicó Michaud.

Al respecto, explicó que una juventud sin oportunidades amenaza "la estabilidad, la seguridad y la situación económica del país".

Un "corredor seguro" a las escuelas

Ante este panorama, World Vision hizo un llamado al gobierno haitiano para "regresar el estado de derecho" a la nación, así como implementar un "corredor seguro" para que los niños puedan ir a la escuela sin temor.

"El acceso a la escuela es lo más importante para el desarrollo de un país, y es lo que merecen los niños haitianos", agregó el director de programas de la organización en el país caribeño.

Por otro lado, Michaud extendió el llamado a la comunidad internacional para que haya mayor acceso a fondos "flexibles" y "plurianuales". Con esto, se busca facilitar el acceso a los servicios básicos de la población y "una cooperación a lo concreto".

World Vision es una organización humanitaria cristiana que lleva alrededor de 45 años de trabajo en Haití, con múltiples programas enfocados en la superación de la pobreza y el fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo de la población.

Son alrededor de 400,000 personas al año que se benefician con el trabajo de la entidad, según dijo Michaud a EFE. Dicha cifra también es posible gracias a la unión de esfuerzos con los liderazgos de las iglesias en Haití.

"El papel que está jugando la iglesia es crucial, porque, así como en World Vision, también lo que hacemos es promover la esperanza", apuntó.

Como resultado de esta sinergia con las iglesias, se han construido más de 50,000 letrinas para evitar los casos de cólera. Asimismo, se han ejecutado proyectos de agua potable y de protección de la niñez en el país del Caribe.

