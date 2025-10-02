El Programa Mundial de Alimentos advierte de que Haití está al límite

El PMA dijo que necesita 139 millones de dólares para los próximos 12 meses con el fin de llegar a las familias más vulnerables de Haití. ( EFE/ PATRICE NOEL )

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió este jueves que la escalada en la violencia en la capital de Haití, controlada casi en un 90 % por las pandillas, restringe el acceso humanitario y empuja a las familias a una situación de hambre cada vez más grave, ya que la escasez de fondos ha obligado a ese organismo a recortar raciones y suspender programas.

A través de un comunicado, el organismo señaló que Haití es el único país de América, y uno de los cinco del mundo, cuya población se enfrenta a niveles catastróficos (IPC5) de hambre, lo que equivale a condiciones similares a las de una hambruna.

La de este país "sigue siendo una de las crisis alimentarias más complejas y profundas del mundo, con 5.7 millones de personas en una situación grave de inseguridad alimentaria", sostuvo la directora nacional y representante del PMA en Haití, Wanja Kaaria.

Kaaria instó a los socios internacionales del PMA a dar un paso al frente para gestionar juntos esta crisis, una de las de menos financiación a nivel global, especialmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria.

Familias más vulnerables

El PMA dijo que necesita 139 millones de dólares para los próximos 12 meses con el fin de llegar a las familias más vulnerables de Haití, sumido en una prolongada crisis agravada por la violencia que imponen las bandas armadas.

"La falta de financiación amenaza no solo vidas, sino también la estabilidad. La ayuda alimentaria es fundamental en el volátil entorno de Haití; no solo ayuda a salvar vidas hoy, sino que también puede reducir el riesgo de colapso social, desplazamientos y migraciones forzadas en el futuro", apuntó esta agencia de la ONU.

De acuerdo con el organismo, 1.3 millones de personas se han visto obligada a huir de sus hogares en busca de alimentos y refugio y miles de familias se hacinan en escuelas y edificios públicos, privadas de oportunidades de generar ingresos y de educación.

Además, más de la mitad de los desplazados son niños, lo que contribuye a las altas tasas de malnutrición, especialmente en las zonas de la capital con un acceso mínimo a los servicios.

Con relación a la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU del despliegue en Haití de una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), el PMA consideró que "es un paso fundamental y bienvenido hacia la estabilidad".

Insistió en que "los esfuerzos en materia de seguridad deben ir acompañados de un aumento de las inversiones humanitarias y de desarrollo para evitar una mayor desintegración social, desplazamientos y repercusiones regionales".

"La violencia se ha extendido por todos los rincones de la capital, sin dejar ningún barrio a salvo, y los grupos armados están ahora penetrando en zonas rurales que antes eran pacíficas", denunció Kaaria.

A pesar del acceso restringido y la inseguridad extrema, el PMU subrayó que ha logrado asistir a más de 2 millones de personas desde enero de 2025.

También, apuntó, continúan los esfuerzos para apoyar la seguridad alimentaria a largo plazo y reducir la dependencia de la ayuda, ya que esta agencia de la ONU colabora con el Gobierno para proporcionar comidas escolares a 600,000 estudiantes haitianos.