Haití

Haití declara el estado de emergencia por daños causados por Melissa, que dejó 31 muertos

También la nación tendrá tres días de duelo, entre el lunes y el miércoles, cuando la bandera nacional ondeará a media asta

    Haití declara el estado de emergencia por daños causados por Melissa, que dejó 31 muertos
    En cuanto al estado de emergencia declarado en los departamentos del Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste de Haití, fue decretado para hacer frente a las consecuencias desastrosas de las lluvias

    El Gobierno haitiano declaró este domingo el estado de emergencia por tres meses en seis departamentos del país tras los daños causados por las lluvias provocadas por el huracán Melissa, que dejó al menos 31 muertos y 21 desaparecidos en esta empobrecida nación, sumida en una profunda crisis desde hace años.

    Así lo anunció la oficina de comunicación del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado, en el que también se informó de tres días de duelo, entre el lunes y el miércoles, cuando la bandera nacional ondeará a media asta.

    Durante este duelo nacional, las discotecas y otros establecimientos similares permanecerán cerrados, y las estaciones de radio y televisión, así como otros medios de comunicación, programarán música y emisiones "acordes con la circunstancia".

    En cuanto al estado de emergencia declarado en los departamentos del Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste, el comunicado explicó que este fue decretado para hacer frente a las consecuencias desastrosas de las lluvias sobre dichos territorios.

    Esto, "para asistir a las poblaciones damnificadas y para facilitar el restablecimiento del curso normal de la vida en las zonas afectadas", agregó la información.

    El Consejo Presidencial de Transición y el Gobierno "aúnan todos sus esfuerzos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y restaurar la dignidad nacional", concluyó el comunicado oficial.

