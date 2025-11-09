La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció haber retomado el control del puente de Tabarre, una vía estratégica que comunica con Carrefour Marassa, tras una operación desarrollada los días 7 y 8 de noviembre contra bandas armadas que mantenían bloqueada la zona y que dejó varios bandidos muertos.

La institución difundió un video en sus redes sociales donde se observa el flujo normal de vehículos transitando por el puente, evidenciando la recuperación de la circulación y la presencia de agentes policiales custodiando el área.

https://x.com/pnh_officiel/status/1987358538662900157

¿Cómo se recuperó el control del puente de Tabarre?

Según el comunicado de la PNH, la ofensiva dejó varios presuntos delincuentes abatidos y permitió restablecer el orden en un punto que había sido escenario de intensos enfrentamientos.

Las fuerzas del orden mantienen su posición en la zona "para proteger a los usuarios y garantizar la libre circulación", señaló la entidad.

El puente de Tabarre es considerado una vía clave para el acceso hacia diferentes sectores del norte de Puerto Príncipe y el transporte de mercancías hacia el interior del país.

Pese a la recuperación del control en esta zona, la situación de seguridad sigue siendo frágil en varios puntos de la capital, donde las pandillas continúan ejerciendo presión sobre comunidades y rutas principales.

¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la seguridad en Haití?

El control de esta vía se produce en medio de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de seguridad del Estado haitiano tras el despliegue de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de Estados Unidos.

Como parte de este fortalecimiento, el sábado, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé entregó siete vehículos blindados a las Fuerzas Armadas de Haití (FAD´H).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/g5qajlqxgaa3na-d69ca97b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/g5qajlqxgaa3na-d69ca97b.jpg Vehículos entregados por el gobierno haitiano a las Fuerzas Armadas. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con un comunicado de la Primatura, esta entrega corresponde a la primera fase de un pedido total de 17 blindados, destinados a reforzar las capacidades operativas de las FAD´H en el marco de los esfuerzos nacionales para el restablecimiento duradero de la seguridad en todo el territorio.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Primatura, en presencia del consejero-presidente Leslie Voltaire y varios miembros del gobierno, según precisó la nota oficial.

Aunque el Gobierno celebra estos avances, la situación de seguridad en la capital continúa siendo frágil, con enfrentamientos esporádicos entre bandas armadas y las fuerzas del orden en distintas zonas del país.