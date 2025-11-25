Miembro del consejo de Haití acusa a EE.UU. de sanción por querer salida de primer ministro

El miembro del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití Fritz Alphonse Jean. ( FUENTE EXTERNA )

El miembro del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití Fritz Alphonse Jean señaló este martes en una rueda de prensa que Estados Unidos lo ha sancionado por liderar el grupo de miembros de ese consejo que desean la salida del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

En un documento distribuido a la prensa, Alphonse recoge un supuesto intercambio de mensajes con el encargado de negocios de la embajada americana, Henry T. Wooster, quien le transmitió que entendía que él (Alphonse) "forma parte del grupo que trabaja para derribar la cabeza del gobierno".

"Si usted y su familia valoran su relación con los Estados Unidos, le insto encarecidamente a que desista de las iniciativas para destituir al primer ministro", apuntaba en su mensaje Wooster según el miembro del CPT.

Asimismo, en su documento, Alphonse copia un presunto correo electrónico del embajador de Canadá en Haití, André François Giroux, quien le instaba a asegurarle que "las negociaciones para reemplazar al primer ministro han sido abandonadas".

En dicho comunicado Alphonse también expone sus motivos para retirar el apoyo al actual primer ministro, Fils-Aaimé, quien a su juicio, "no tiene ningún interés en colaborar con el CPT", por lo que "los consejeros presidentes se han comprometido en conversaciones y en un proceso destinado a sustituirlo".

¿Cuáles son las críticas de Alphonse al presupuesto y la gestión del gobierno haitiano?

"Hace falta un gobierno más proactivo y responsable, es decir, mejor empapado de su misión y sus responsabilidades", subraya la nota.

Críticas a los presupuestos

Para Alphonse, la ejecución del presupuesto de guerra del gobierno haitiano fue saboteada.

"En un país golpeado por una violencia rampante, con desplazados internos cercanos al millón de personas (mujeres, niños y personas mayores) y una pobreza creciente, no es aceptable que hasta el 31 de agosto de 2025, la absorción del presupuesto de inversión, instrumento determinante para la consecución de resultados, solo haya alcanzado el 33 %", indicó el también expresidente del CPT.

El político haitiano también criticó que si bien el CPT apoyó el acompañamiento de profesionales extranjeros para apoyar las misiones de la Policía, no existe "ninguna coordinación eficaz, ni seguimiento efectivo, ni directrices claras, ni movilización estratégica centrada en resultados tangibles".

"Nada en la acción gubernamental que se haya realizado o planificado (ni ayer, no hoy, ni mañana) permite al CPT pensar que el Gobierno comprende la urgencia de la situación que enfrenta la población", agregó Alphonse en su comunicado.

¿Qué riesgos identifica el CPT para la seguridad y las elecciones en Haití?

En ese sentido criticó que en el presupuesto para 2025-2026 el gobierno haitiano prevé pasar de pagar 431 millones de gurdas (3.275.600 dólares) en intereses de la deuda interna, en el ejercicio anterior, "a más de 5.600 millones de gurdas (42.560.000 dólares), lo que supone una aumento del 1.208 %".

Según el consejero presidencial, los fondos destinados para la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas (Fad'h) se han revisado a la baja toda vez que criticó que el Gobierno "ha amputado la inversión del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo (MAST) un ministerio clave para la problemática de los desplazados internos en más de un millón de gurdas (unos 7.640 de dólares aproximadamente)".

Además de ello, de acuerdo con Alphonse, "la falta de resultados en materia de seguridad y de acciones conjuntas en el ámbito social pone en peligro la organización de las elecciones en el momento previsto", en 2026.