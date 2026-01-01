El Gobierno temporal de Haití llama al diálogo y enfatiza en la celebración de elecciones

Una grave crisis humanitaria mantiene a más de un millón de personas en la desesperación, de la que "nadie se libra" ni los niños, ni los jóvenes, ni las madres ni los padres de familia. ( ARCHIVO )

El presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, Laurent Saint-Cyr, llamó este jueves al diálogo y a la unión, a propósito del 222 aniversario de la independencia, además de enfatizar que 2026 es un año electoral y que la seguridad sigue siendo la principal reivindicación de los haitianos.

"Hago un llamamiento a todos los haitianos, estén donde estén. Superemos las divisiones. Avancemos por el camino de la estabilidad. Elijamos a Haití primero", declaró Saint-Cyr en un discurso difundido en redes sociales.

Aseguró que, en materia de seguridad, se han logrado avances y que el Estado ha comenzado a recuperar el control de varias zonas, en referencia a los territorios dominados por las bandas armadas que han sembrado la inseguridad en Puerto Príncipe y otros puntos del país.

"Hoy, el país atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia. La violencia de los grupos criminales sumerge a miles de familias en el miedo", añadió.

Subrayó que una grave crisis humanitaria mantiene a más de un millón de personas en la desesperación, de la que "nadie se libra" ni los niños, ni los jóvenes, ni las madres ni los padres de familia.

Saint-Cyr también calificó de "triste" el que haya haitianos armados que se conviertan en un "veneno" para sus hermanos, obligando a sus compatriotas a convertirse en refugiados en su propio país.

"No es por eso por lo que (Jean Jacques) Dessalines (el prócer del país) y todos nuestros antepasados lucharon. Ese no es el proyecto de la independencia", explicó.

Un medio para restablecer el equilibrio

El presidente del Consejo Presidencial afirmó que las elecciones son el medio para restablecer la legitimidad, la estabilidad y la confianza.

"El diálogo es una herramienta de responsabilidad. Es la mejor manera de evitar caer en el caos. No es con armas y violencia, ni con divisiones y conspiraciones, y mucho menos con la búsqueda de intereses personales, como se construirá una nación", expuso.

En noviembre pasado, el Consejo Electoral Provisional aprobó que las elecciones generales se celebren el 30 de agosto de 2026 y que, en caso de una segunda vuelta, esta se realice el 6 de diciembre.

En una parte de su discurso, dedicada a resaltar temas positivos, recordó los casos de deportistas e intelectuales haitianos que han brillado en el extranjero, destacando a escritores que han ganado "importantes" premios literarios, así como el regreso de Haití a la Copa del Mundo de fútbol, tras 52 años de ausencia.

"Todos estos hermosos logros demuestran que el pueblo haitiano puede seguir sorprendiendo al mundo. Lo hicimos en 1804, los Granaderos (el equipo de fútbol) lo acaban de hacer el pasado 18 de noviembre. Nosotros podemos volver a hacer historia", puntualizó.

