Fuerzas de seguridad lanzan operación en el barrio del jefe pandillero haitiano Barbecue

La Policía Nacional de Haití, apoyada por las tropas internacionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), está llevando a cabo una operación este miércoles en el barrio donde vive el conocido jefe de la banda criminal 'Viv Ansanm', Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ubicada en el centro de Puerto Príncipe.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Haití, esta operación en Delmas 6 "tiene como objetivo desmantelar a los bandidos terroristas que ocupan este barrio, al fin de restablecer la paz".

Avances

Las fuerzas del orden continúan logrando avances significativos en su ofensiva contra las bandas armadas en el centro de Puerto Príncipe, al ingresar recientemente a sectores que por años permanecieron bajo control criminal.

De acuerdo con informaciones publicadas por el diario haitiano Le Nouvelliste, el jueves 8 de enero de 2026, la Policía Nacional de Haití logró penetrar el barrio de La Saline, uno de los enclaves históricamente dominados por pandillas.

La información, inicialmente reportada por testigos, fue confirmada al medio por Fritznel Pierre, director de la organización Combite para la paz y el desarrollo.

En acciones recientes la policía ha confiscado armas, municiones y otros equipos utilizados por delincuentes.

El jueves 8 de enero, la policía anunció la incautación de otro lote de equipo perteneciente a delincuentes.