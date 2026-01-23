El Consejo de Transición de Haití inicia el proceso para destituir al primer ministro

Alix Didier Fils-Aimé cuenta con el respaldo de los Estados Unidos para continuar en el cargo. ( EFE )

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, cuyo mandato vence el próximo 7 de febrero, anunció este viernes que puso en marcha el proceso de destitución del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

"La decisión está tomada. Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional" la destitución, dijo en una rueda de prensa el asesor presidencial, Edgard Leblanc Fils, un día después de que se informara de que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo pidieron la salida de Fils-Aimé y EE.UU. rechazara esta iniciativa.

Se tomó "por mayoría cualificada para cambiar al actual primer ministro y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días", declaró Leblanc Fils, quien afirmó que el sustituto de Fils-Aimé será miembro del actual Gobierno.

"Se ha tomado una decisión. Y se acabó", insistió en la rueda de prensa celebrada en la Villa d'Accueil, en Puerto Príncipe, donde opera el Consejo Presidencial.

Sobre el apoyo expresado por varios actores de la comunidad internacional, incluido EE.UU., al primer ministro Fils-Aimé, Leblanc Fils dijo que "en las redes sociales se ven mensajes de representantes de la comunidad internacional sin mucho respeto por el pueblo haitiano".

"Nuestros queridos amigos de la comunidad internacional tendrán que tomar nota de nuestras decisiones y acompañarnos siguiendo las orientaciones que definimos para el futuro, de manera que tengamos otro país", agregó.

En la rueda de prensa también participó el asesor presidencial, Leslie Voltaire, quien confirmó la disolución del CPT el 7 de febrero.

"Nos iremos el 7 de febrero. Hay gente que no lo ha entendido bien. Pero el 7 de febrero, el CPT se irá", afirmó al tiempo que criticó el hecho de que los actores políticos no hayan logrado una fórmula única para sustituir este organismo a partir de ese día.

¿Qué es el CPT?

El CPT está compuesto por nueve miembros, siete con derecho a voto y dos observadores. Fue investido el 25 de abril de 2024 con la misión de restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, puntos que no se han logrado hasta el momento.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las pandillas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.

Este mismo viernes se informó desde Washington que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con Fils-Aimé, a quien expresó su respaldo al frente del Gobierno y recordó que el CPT deberá disolverse el próximo 7 de febrero.

Las autoridades haitianas han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado en 2021.