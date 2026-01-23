La posible destitución del primer ministro agrava nuevamente la crisis en Haití

La decisión de cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, cuyo mandato vence el próximo 7 de febrero, de destituir al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, agrava la situación en el deprimido país caribeño, envuelto desde hace años en una compleja crisis que parece no tener fin.

Después de que el jueves se revelara el plan de los cinco consejeros y pese al rechazo de la comunidad internacional, en especial de Estados Unidos, el asesor presidencial, Edgard Leblanc Fils, confirmó este viernes en rueda de prensa que "la decisión" sobre Fils-Aimé "está tomada".

"Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional" la destitución, afirmó.

A continuación algunas claves de esta nueva crisis:

1. Origen del Consejo Presidencial de Transición

El CPT, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y el sector privado, se instaló en abril de 2024 después de que el primer ministro, Ariel Henry, quien asumió las riendas del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, anunciara en marzo de ese año su dimisión en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Juntos), del poderoso Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue'.

El CPT asumió entonces el rumbo de Haití con la misión de restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, algo que no se ha logrado.

2. Intentos por sostener la transición

El académico y político haitiano Garry Conille, quien ya había ocupado el cargo de primer ministro entre 2011 y 2012, fue nombrado por el CPT en el cargo el 28 de mayo de 2024 y juramentado seis días después con el objetivo de liderar la transición hacia las elecciones, las cuales se han ido aplazando.

Cinco meses después, el 11 de noviembre, fue destituido y reemplazado por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, en medio de acusaciones de corrupción y diferencias con miembros del CPT.

Fils-Aimé tomó entonces el cargo y se fijó como tarea esencial "la seguridad de la gente, seguridad de los bienes y de las infraestructuras, seguridad alimentaria y libertad de circulación en todo el país", unos puntos que están lejos de lograrse en un país que el año pasado registró más de 8,100 asesinatos y en el que las bandas armadas siguen controlando una buena parte del territorio, principalmente la capital, Puerto Príncipe.

3. Fils-Aimé, respaldado por la comunidad internacional

Tras conocerse los planes de la mayoría del CPT, organismos internacionales y varios países expresaron este viernes su preocupación por los últimos acontecimientos, pero también sus respaldo al actual primer ministro.

En un comunicado, la Delegación de la Unión Europea en Haití y las embajadas de Alemania, España y Francia instaron a las autoridades haitianas de transición a que actúen "con responsabilidad y sentido del interés general", y señalaron que "cualquier cambio en la cúpula del Gobierno a pocos días de que finalice el Consejo Presidencial de Transición pondría en peligro la dinámica alentadora de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales".

En tanto, Estados Unidos acusó a políticos "corruptos" de Haití de utilizar las bandas criminales armadas para sembrar el caos en el país, y expresó su apoyo "indefectible" al primer ministro y a la estabilidad y la seguridad en Haití.

4. Celebrar elecciones, el gran reto de Haití

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado por mercenarios en su residencia en 2021, por lo que el país no cuenta con autoridades electas en las urnas.

Después de varios aplazamientos, las autoridades han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026 y la segunda el 6 de diciembre.

Sin embargo, el Consejo Electoral Provisional ha señalado dos requisitos previos para el cumplimiento del calendario: un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros, algo poco probable de momento.

