EE. UU. apoya al primer ministro de Haití ante el fin del CPT y envía tres barcos de su Marina

La Embajada de los Estados Unidos en Haití señaló este miércoles que apoya "el liderazgo del primer ministro (Alix Didier) Fils-Aimè en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre" frente a la expiración del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) el 7 de febrero.

Asimismo, la embajada estadounidense también informó, en un mensaje anterior, de la llegada de embarcaciones militares, concretamente el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence, como parte de la Operación Lanza del Sur.

"Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero", indicó la embajada.

Este hecho se produce a falta de unos días para que expire, el 7 de febrero, el mandato del CPT.

Situación política y social en Haití y sus implicaciones

El pasado 25 de enero el Departamento de Estado de los EE.UU. anunció la revocación de visados a dos miembros del (CPT), así como a sus familiares, por su presunta implicación con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño.

Alors que le mandat du Conseil présidentiel de transition prend fin le 7 février, nous soutenons le leadership du Premier ministre Fils-Aimé dans la construction d´une Haïti forte, prospère et libre.

Días antes el CPT informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro, Fils-Aimé, y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días.

Anteriormente, los Estados Unidos se habían mostrado contrarios a esta idea, puesto que estimaban que modificar la composición del Gobierno haitiano sería considerado un acto que socava los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país, según indicó el 23 de enero el subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau.

Haití vive una crisis política y social severa, según la oficina de la ONU para el país caribeño al menos 5,915 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en el país en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.