Alix Didier Fils-Aimé asume como presidente interino de Haití

El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr.

Como jefe de gobierno, Fils-Aimé ha prometido priorizar la seguridad, la estabilidad y la organización de elecciones, en medio de una prolongada crisis política y violencia de bandas armadas que han afectado gravemente a Haití.

Quién es Alix Didier Fils-Aimé

Tiene 54 años, es un empresario y político haitiano.

Fils-Aimé es graduado en gestión empresarial con especialización en finanzas por la Boston University y ha sido un destacado hombre de negocios en su país. Fuera de la política, es propietario de una cadena de tiendas de tintorería y ha estado vinculado a diversas actividades empresariales y tecnológicas.

Durante su carrera, fue presidente de la Cámara de Comercio de Haití bajo el gobierno del expresidente Michel Martelly, desde 2011 hasta 2016. También es miembro fundador de la Asociación Haitiana de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC), organización dedicada a promover el desarrollo tecnológico en el país.

En 2015 se postuló sin éxito para un escaño en el Senado haitiano con el partido Vérité (Verdad).

El 10 de noviembre de 2024 fue designado como primer ministro interino de Haití, sucediendo a Garry Conille tras su destitución por el Consejo Presidencial de Transición. Tras la disolución del consejo, asumió además funciones de presidente interino del país a partir del 7 de febrero de 2026.

