Haití

Cinco personas mueren electrocutadas en Haití

Varias resultaron heridas tras la rotura de un cable eléctrico de alta tensión a pocos metros del mercado municipal de Pétion-ville

    Expandir imagen
    Cinco personas mueren electrocutadas en Haití
    Foto de febrero de 2015.Al menos 16 personas murieron y otras 78 resultaron heridas a primera después de que una carroza chocara contra un poste eléctrico en Puerto Príncipe, capital de Haití, en el segundo día de las celebraciones del carnaval. (ARCHIVO/FUENTE EXTERNA)

    Al menos cinco personas murieron electrocutadas este jueves y varias resultaron heridas tras la rotura de un cable eléctrico de alta tensión a pocos metros del mercado municipal de Pétion-ville, en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

    El accidente se produjo en la calle Grégoire, en Pétion-Ville, una zona muy transitada por peatones y comerciantes fijos y ambulantes, de acuerdo con varias fuentes consultadas por EFE.

    Los comerciantes acudieron rápidamente para socorrer a las víctimas, mientras la compañía Electricidad de Haití (EDH) procedió a un corte de emergencia en la zona para evitar más víctimas.

    Respuesta de las autoridades y situación eléctrica

    Alertados, los servicios de emergencia acudieron al lugar para evacuar a las víctimas que aún estaban con vida a los centros hospitalarios operativos.

    • Por el momento, las autoridades municipales y centrales aún no han comunicado el balance exacto de víctimas.

    La red eléctrica de la empresa pública EDH se encuentra en un estado de deterioro sin precedentes, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el país, el más pobre de América.

