La Embajada de EE. UU. en Haití anuncia la apertura del programa de becas 'Fulbright' para docentes

Durante seis semanas, los escogidos para la beca Fullbright asistirán en Estados Unidos a seminarios académicos. ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de los Estados Unidos en Haití anunció en la noche de este viernes la apertura de una beca del programa educativo 'Fulbright' titulada 'Excelencia y logros docentes (2026-2027)' a la que podrán optar, entre otras nacionalidades, profesores haitianos o docentes residentes en dicho país, para realizar un programa formativo de seis semanas en universidades estadounidenses.

Detalles del programa y requisitos para docentes

En específico, los profesionales que pueden participar en esta beca, llamada 'Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (2026-2027)', en su título original en inglés, deben ejercer en el nivel secundario actual (escuela media y secundaria).

Pueden participar docentes de los siguientes ámbitos: profesores a tiempo completo de inglés, inglés como lengua extranjera, matemáticas, ciencias, lenguas extranjeras, ciencias sociales, periodismo o comunicaciones, incluidos los docentes de educación especial en esas materias, en instituciones que prestan servicio principalmente a la población local.

Será necesario un mínimo de tres años de experiencia a tiempo completo, aunque tendrán preferencia aquellos que hayan completado al menos cinco años de docencia a tiempo completo.

Asimismo, los participantes deberán poseer una licenciatura o equivalente y demostrar dominio oral y escrito del idioma inglés.

Durante seis semanas, los escogidos asistirán en Estados Unidos a seminarios académicos, además de observar y colaborar en la enseñanza de dicho país.

También, completarán un mínimo de 40 horas de experiencia práctica con un educador estadounidense asociado de su misma disciplina o una similar en una escuela secundaria local.

Participación internacional y plazos de solicitud

Además, con este programa se busca que los participantes aprendan sobre los Estados Unidos y sus comunidades de acogida a través de una oferta de actividades culturales.

Esta beca también está abierta para docentes de otros 75 países, entre ellos República Dominicana, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Bolivia y Uruguay, entre otros.

La fecha límite de envío de las solicitudes es el 31 de marzo de 2026.

