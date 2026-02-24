Primer ministro de Haití asistirá a reunión de Caricom y tendrá encuentro con Marco Rubio

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, viajó este martes a San Cristóbal y Nieves para asistir a la edición número 50 de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), en el marco de la cual mantendrá una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Esta reunión de alto nivel reunirá a los dirigentes de la región en torno a grandes retos estratégicos relacionados con la seguridad regional, la integración económica, la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y el refuerzo de la cooperación política en el espacio caribeño, indicó la Primatura de la República en un comunicado.

Fils-Aimé mantendrá reuniones bilaterales con varios dirigentes caribeños "con el fin de consolidar las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre Haití y los Estados miembros de la Caricom".

El miércoles, el primer ministro tendrá un encuentro bilateral con Rubio, antes de regresar a Haití al día siguiente.

El Gobierno de Haití "pretende así renovar su determinación de contribuir plenamente a las iniciativas regionales destinadas a promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en el Caribe", señaló el comunicado.