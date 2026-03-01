×
Policía Nacional de Haití mató a seis presuntos delincuentes en operativo en Croix-des-Bouquets

La institución indicó que la operación estuvo dirigida contra la banda 400 Mawozo

    Expandir imagen
    Policía Nacional de Haití mató a seis presuntos delincuentes en operativo en Croix-des-Bouquets
    Policías vigilan las calles de Puerto Príncipe. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este domingo que seis presuntos integrantes de bandas armadas resultaron muertos durante la segunda jornada de una intervención desplegada en el municipio de Croix-des-Bouquets.

    De acuerdo con un comunicado oficial, en el operativo fueron desmanteladas cuatro trincheras y quedaron inmovilizados dos vehículos blindados tras presentar fallas menores. Las acciones se concentraron en los sectores Carrefour Marassa, Duval y Santo 25, con la participación de unidades especializadas y apoyo de drones y equipos pesados.

    La institución indicó que la operación estuvo dirigida contra la banda 400 Mawozo

    Con esta operación, la PNH reafirmó su compromiso de continuar las intervenciones hasta restablecer la seguridad y garantizar la protección de la población civil.

