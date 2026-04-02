ONU revela cuatro casos de abuso sexual cometidos por la Misión Multinacional en Haití

La fuerza empezó sus operaciones de apoyo a la Policía Nacional Haitiana (PHN) a mediados de 2024 ( FUENTE EXTERNA )

Las Naciones Unidas recibieron en 2025 "cuatro denuncias de explotación y abuso sexual" que involucraban a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, por sus siglas en inglés), fuerza liderada por Kenia desmantelada a finales del año pasado tras cumplir el plazo de su mandato en el país caribeño.

De acuerdo a un documento de la Secretaría General de la ONU titulado 'Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual', al que tuvo acceso EFE este jueves tras adelantarlo el medio haitiano Ayibo Post, "todas las denuncias fueron corroboradas por las investigaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

Contexto y evolución de las misiones de seguridad en Haití

El documento, fechado el 16 de febrero y que atañe a denuncias sobre explotación y abuso sexual recibidas por la ONU sobre sus misiones o aquellas que apoyan en varias partes del mundo, establece que los informes sobre lo casos ocurridos en Haití fueron remitidos a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y al comandante de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) -que reemplazó a la MSS- "para que se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes y se adoptaran las medidas correctivas necesarias".

La MSS fue creada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la ONU con el propósito de combatir a las poderosas bandas armadas que se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y que se han desplazado hacia otras localidades del interior.

La fuerza empezó sus operaciones de apoyo a la Policía Nacional Haitiana (PHN) a mediados de 2024. Su poca efectividad determinó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creara la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cuyos primeros efectivos, procedentes de Chad, llegaron esta semana a Puerto Príncipe.

Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de "autodefensa" que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.