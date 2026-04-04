Fuerzas Armadas de Haití entrarán en alerta máxima desde este lunes

El Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd'H) decretó el paso a la "Condición D", el nivel máximo de alerta de la institución, a partir del lunes 6 de abril, una decisión que se produce en medio del recrudecimiento de la violencia, informó el Ministerio de Defensa del país la madrugada de este viernes.

La decisión se adopta tras la llegada este miércoles de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.

Ese mismo día la Policía Nacional de Haití (PNH) informó de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una "gran operación" en el departamento de Artibonito, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado Gran Grif.

"En previsión de las inminentes operaciones militares sobre el terreno, el Alto Mando ordena el paso a la Condición D para el conjunto de las unidades y organizaciones militares en todo el territorio nacional, a partir del lunes 6 de abril de 2026", indicó la institución en un documento oficial.

Esta orden general va acompañada de medidas obligatorias que entran en vigor de inmediato y deben observarse estrictamente, entre ellas la llamada a filas, la suspensión de permisos y vacaciones, el uso del uniforme reglamentario y la puesta en seguridad de las instalaciones.

"Cada militar debe asegurarse del buen estado de funcionamiento de su armamento individual y de su equipo de protección. Los oficiales de guardia deben mantener la vigilancia de radio y telefónica las 24 horas del día. (...) Se establece una política de tolerancia cero", detalla el memorándum.

El próximo lunes, a partir de las 8:00 a.m. (hora local), todos los militares deberán presentarse en sus respectivos cuarteles y se exigirá una disponibilidad total del personal. Quedan suspendidos todos los permisos, licencias y exenciones hasta nuevo aviso, informaron las autoridades militares.

Asimismo, es obligatorio el uso del uniforme completo para cualquier desplazamiento (entradas y salidas) dentro de los recintos militares.

Se aplicará de forma rigurosa un control "reforzado y sistemático" de los vehículos y del personal en los puntos de acceso a las bases, también se establece que el mantenimiento de los registros de guardia, así como la elaboración de la documentación precisa sobre cualquier evento operativo, deberán realizarse con el "mayor rigor", estableció el Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Protocolo

Los comandantes de las unidades están obligados a presentar, en un plazo de 24 horas, un informe de las necesidades logísticas esenciales para cubrir un período de autonomía de 30 días.

Según la FAd'H, la ejecución de estas directrices es responsabilidad directa de los comandantes de las unidades y cualquier infracción o acto de negligencia será tratado con la mayor firmeza, de conformidad con el Código de Justicia Militar.

Desde 2018, Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas que ya controlan al menos el 90 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe.



