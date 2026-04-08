Consejo Electoral de Haití pospone inscripciones de electores y registro de candidatos

Haití no celebra elecciones generales desde 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moise, asesinado en julio de 2021. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití informó este miércoles que aplazó el proceso de inscripción de electores, que debió realizarse el 1 de abril, así como el registro de candidatos programado originalmente para el lunes venidero.

El organismo dijo que "próximamente comunicará las nuevas fechas para estas operaciones, según un comunicado colgado en su cuenta de X.

El CEP reafirmó su "compromiso" de conducir el proceso electoral en el estricto respeto de su independencia institucional y de las normas democráticas, de manera inclusiva, imparcial y transparente.

El Consejo tiene previsto realizar el 30 de agosto venidero la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, con una segunda vuelta programada para el 6 de diciembre.

Haití no celebra elecciones generales desde 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moise, asesinado en julio de 2021.

El CEP afirmó que ha pospuesto los procesos de inscripción de electores y candidatos en atención a una disposición del Consejo de Ministros, aprobada el 24 de marzo pasado, en el que se ordena al organismo elector "tomar todas las disposiciones necesarias, para la aplicación de las disposiciones de los artículos 12 y 14 del 'Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones'".

El 24 de febrero pasado, las fuerzas políticas de Haití alcanzaron el Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones, que regula el periodo de transición hasta la celebración de los comicios, para los cuales el Gobierno deberá "crear un entorno seguro".

El acuerdo se produjo después de que el Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado en abril de 2024 por las Naciones Unidas, cesara sus funciones el 7 de febrero de este año y transfiriera el mandato al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

Haití, sumido en una grave crisis en prácticamente todos los órdenes, recibió el 1 de abril las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) creada en 2025 por las Naciones Unidas.

Las bandas armadas controlan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, así como otras zonas del país. A finales de marzo pasado, una de estas pandillas asesinó al menos a 70 personas en localidades del centro del país.