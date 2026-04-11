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Ciudadela Henri Haití
Ciudadela Henri Haití

Al menos 30 personas murieron en monumento histórico ubicado al norte de Haití

Las condiciones meteorológicas adversas, con fuertes lluvias y vientos, han complicado las labores de rescate en la Ciudadela Laferrière

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    Al menos 30 personas murieron en monumento histórico ubicado al norte de Haití
    La Ciudadela Henri, fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los monumentos más emblemáticos de Haití, ubicada a unos 25 kilómetros de Cap-Haitien. (FOTO DE REFERENCIA. FUENTE EXTERNA)

    Al menos 30 personas fallecieron este sábado en el interior de la Ciudadela Henri, fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los monumentos más emblemáticos de Haití, ubicada a unos 25 kilómetros de Cap-Haitien, la segunda ciudad más importante del país, en el norte del territorio.

    Los primeros informes indicaron que la causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías de la fortaleza, también conocida como Ciudadela Laferrière, en medio de condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos.

    El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, dijo a EFE que el número de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate no habían concluido.

    En vídeos que circulan sin cesar por redes sociales como Facebook y WhatsApp se ven cadáveres tendidos en el suelo, mientras que otras personas son trasladadas al principal centro hospitalario de la ciudad.

    Contexto histórico y ubicación de la Ciudadela Laferrière

    • La Ciudadela Laferrière está situada en las alturas de Bonnet à l'Évêque, en el municipio de Milot.

    La fortaleza fue construida por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, a principios del siglo XIX, tras la independencia del país de Francia en 1804.

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