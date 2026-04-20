Chad anuncia que desplegará 1,500 soldados para la fuerza antipandillas de Haití

Chad anunció que planea desplegar en Haití 1.500 efectivos para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) impulsada por la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Chad anunció este lunes que planea desplegar en Haití 1.500 efectivos para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) impulsada por la ONU, que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) para hacer frente a la violencia en el país caribeño.

"El Estado de Chad contribuirá a esta fuerza con dos batallones de 750 efectivos cada uno, lo que supone un total de 1500 hombres. Ya se ha desplegado un contingente de 400 hombres en Haití", dijo el presidente de Chad, mariscal Mahamat Idriss Déby Itno.

El comentario del mandatario estuvo incluído en un mensaje leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Ali Kolotou Tchaïmi, ante los miembros de la Cámara baja del Parlamento pero también del Senado (Cámara alta).

"El compromiso de Chad se inscribe en el marco de la solidaridad internacional y de la ayuda a un país hermano cuya existencia se ve amenazada (...) Más allá de los sacrificios consentidos, nuestro país se enorgullece de haber desempeñado su papel en el establecimiento de la paz", añadió el mensaje presidencial, según recogen medios locales.

El mandatario recordó que su país participa regularmente en otras misiones de paz en países como la República Democrática del Congo (RDC), Costa de Marfil, Camerún y Mali.

Otro contingente

Las autoridades chadianas habían indicado ya el pasado marzo que el país africano desplegaría en Haití un contingente de 750 miembros de las fuerzas de seguridad.

La GSF sustituye sobre el terreno a la MSS, aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la ONU y activada en 2024..

Ese contingente no tuvo los resultados esperados contra las poderosas bandas armadas que se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y que se han desplazado hacia otras localidades del interior.

Un primer contingente de 50 efectivos de Chad llegó a Haití el pasado 1 de abril, marcando el inicio de las operaciones de la GSF, que se espera que alcance un máximo de 5.500 efectivos originarios de ese país africano y de otras naciones.