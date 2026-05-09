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Haití

El primer ministro de Haití visita al papa y le expone la crisis en su país

Durante la visita se abordaron temas de actualidad del país, incluyendo la situación sociopolítica y los problemas humanitarios, migratorios y de seguridad

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    El primer ministro de Haití visita al papa y le expone la crisis en su país
    Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV recibiendo en audiencia privada al Primer Ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, en la Ciudad del Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN)

    El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, fue recibido este sábado en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, en una visita en la que se abordó la crisis de seguridad, política y humanitaria que atraviesa el país caribeño.

    Tras la reunión con el pontífice, Fils-Aimé se entrevistó con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, monseñor Paul Richard Gallagher.

    Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones se expresó satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se subrayó la "valiosa contribución de la Iglesia" en Haití "en este momento tan particular".

    También se abordaron temas de actualidad del país, incluyendo la situación sociopolítica y los problemas humanitarios, migratorios y de seguridad.

    "Se hizo también referencia a la necesaria contribución de la comunidad internacional para hacer frente a las actuales dificultades", se concluye en el comunicado del Vaticano.

    Crisis en Haití

    Haití atraviesa una crisis prolongada marcada por la expansión del control territorial de bandas armadas y altos niveles de violencia.

    • Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), en el primer trimestre de 2026 se registraron al menos 1,642 muertos y 745 heridos por ataques de pandillas y operaciones de las fuerzas de seguridad.

    Además, la situación ha provocado el desplazamiento de más de 1.4 millones de personas, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a unos 5.4 millones de haitianos, cerca de la mitad de la población.

    Las bandas también han sido responsables de actos de violencia sexual, en particular violaciones colectivas o casos de explotación sexual contra más de 292 víctimas, principalmente mujeres y niñas de entre 12 y 17 años. 

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