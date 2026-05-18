Miles de haitianos toman las calles de Puerto Príncipe para exigir la paz

El desplazamiento interno se mantiene crítico y más de la mitad de la población haitiana (unos 6,4 millones de personas) requiere asistencia humanitaria. ( (FUENTE EXTERNA) )

Miles de haitianos se manifestaron este lunes por las calles de Puerto Príncipe para reclamar el restablecimiento de la paz en el país, sumido en los últimos años en un clima de violencia sin precedentes.

"Hay que reabrir las carreteras, ya no podemos coger los barcos. Mi país va a jugar el Mundial (de Fútbol), las carreteras tienen que estar abiertas para que puedan venir a celebrarlo", declaró un manifestante a la televisión haitiana, refiriéndose al cierre de carreteras nacionales que obligan a la población a embarcarse para viajar a las provincias.

El hombre, visiblemente molesto, agregó: "Necesitamos paz en el país. No podemos comer ni ir a la escuela. Queremos paz".

La manifestación fue organizada por pastores evangélicos, entre ellos Marco Zidor y Mackenson Dorilas.

'Estamos en contra de la paz de fachada', 'Con conciencia, construiremos un Haití mejor', se podía leer en las pancartas que llevaban los manifestantes en un movimiento por la conmemoración este lunes del Día de la Bandera y de la Universidad.

En esta marcha participaron personas vestidas con camisetas blancas, algunas de ellas con banderas en la mano. Se vio a gente de todas las edades, entre ellas niños y mujeres que llevaban biblias en las manos.

"Todo el mundo quiere la paz en el país. Sin paz no se puede hacer nada. Cada vez vemos más cómo se pierden nuevos territorios. Por muchos extranjeros que traigamos para instaurar la paz en el país, las bandas siguen apoderándose de muchos más territorios", dijo otro manifestante, criticando la incapacidad del Estado o de la fuerza internacional desplegada en el país para frenar la violencia de las pandillas armadas.

Otro manifestante dijo que Haití "renacerá de sus cenizas. Necesitamos la paz, pero necesitamos una paz nacional, una paz que beneficie a todos los haitianos. No una paz de fachada".

Impacto de la violencia y cifras oficiales

Por otra parte, los manifestantes exigieron a las autoridades la reapertura del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, de la capital, cerrado por el aumento de la inseguridad.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) informó recientemente, que la violencia dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos en el primer trimestre de 2026. El 27 % de las víctimas fue causado por las bandas, mientras que más de dos tercios se registraron durante operaciones de las fuerzas de seguridad.

Como resultado directo de la violencia, el desplazamiento interno se mantiene crítico y más de la mitad de la población haitiana (unos 6,4 millones de personas) requiere asistencia humanitaria, puntualizó la Binuh.

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