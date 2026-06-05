La grave crisis de desplazados en Haití entra en una fase aún más alarmante

Familias desplazadas por la violencia caminan en una zona de viviendas improvisadas, cerca al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el sábado 30 de mayo en Puerto Príncipe, Haití. ( EFE )

La crisis de desplazamiento que sufre la población de Haití, que es grave desde hace años, ha entrado en una fase aún más alarmante y 1.5 millones de personas de zonas urbanas y rurales ahora son víctimas de esta situación, dijo este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Más de la mitad son mujeres y niñas, y la crisis ya no se limita a determinados barrios o regiones, puesto que la violencia se ha extendido a zonas que antes se consideraban seguras.

"Esto aumenta el número de personas obligadas a huir repetidamente aunque no tengan un lugar a donde ir, dijo por teleconferencia el jefe de misión de la OIM en Haití, Gregoire Goodstein.

Solo en mayo, más de 18,000 personas tuvieron que huir de la nueva ola de violencia en Cité Soleil, lo que elevó a más de 300,000 el número de desplazados internos en la capital Puerto Príncipe, por primera vez en la historia.

Además, hubo 5,000 desplazados en las últimas semanas en el departamento del Sudeste, una región que antes era un refugio para quienes escapaban de la inseguridad en otras partes del país, lo que muestra que la violencia ya no se limita a los focos tradicionales.

Bandas criminales

El deterioro de la seguridad ha ido en paralelo al fortalecimiento de las bandas criminales armadas en los últimos tres años, las cuales han llegado a controlar el 85 % de Puerto Príncipe.

Ni siquiera la misión internacional de apoyo a la seguridad que se formó para ayudar a las fuerzas policiales pudo contener el avance de las bandas.

Esta crisis se ha agravado por retornos de haitianos del conjunto de países que realizan devoluciones forzosas.

"Desde inicios de 2026, más de 110,000 haitianos han sido retornados por la fuerza al país, incluidos mujeres, niños y otros grupos vulnerables. Muchos llegan sin recursos y con apoyo limitado", explicó Goodstein.

Además, entre los retornados hay predominancia de "perfiles vulnerables", incluidos niños no acompañados, mujeres embarazadas y mujeres en posparto, señaló la organización.

El representante de la OIM señaló que la llegada de la temporada de huracanes del Atlántico aumenta las preocupaciones humanitarias, ya que podrían producirse inundaciones u otros fenómenos meteorológicos extremos.

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