Chile investiga el paradero de más de 200 jóvenes haitianos que ingresaron al país en 2025

Desde el 2021, la migración de haitianos a Chile escaló a niveles sin precedentes. ( EFE )

La llegada a Chile de más de 200 niños y adolescentes haitianos en el 2025, cuyo paradero actual se desconoce, ha hecho saltar las alarmas y propiciado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía por presunto tráfico de personas.

"Nuestra preocupación es si la posible flexibilización que se hizo en el 2024 para que estos niños ingresaran con mayor facilidad, producto de la situación irregular que vivía Haití, produjo una entrada masiva de menores de edad, perdiendo el control absoluto", señaló este miércoles el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum.

Los menores ingresaron a Chile a través de diversos vuelos chárter, entre enero y octubre de 2025, acompañados de al menos 12 adultos, chilenos y extranjeros, con quienes no tienen vínculos sanguíneos, según una investigación previa de la institución migratoria.

Los viajes se realizaron en el marco del proceso de reunificación familiar establecido por ley chilena.

Llegaban tras cruzar República Dominicana y viajar al país suramericano

Según Sauerbaum, los menores haitianos cruzaban a República Dominicana y "tomaban los vuelos hacia Chile, muchos de ellos con toda su documentación, sin ningún inconveniente, pero en muchos casos hoy día no tenemos su paradero".

"Lo importante hoy día es que hagamos todos los esfuerzos por ubicar a estos niños", agregó el director del Servicio Nacional de Migraciones, que interpuso el lunes la denuncia ante el Ministerio Público y este miércoles se reunió con el fiscal general, Ángel Valencia.

La denuncia no busca solo esclarecer el papel de los adultos que acompañaban a los menores y la presunta existencia de una red de tráfico de migrantes, sino también la posibles responsabilidades de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona que participó en los hechos.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en su último informe de población extranjera que en Chile residen un total de 188.131 personas provenientes de Haití, constituyendo la cuarta comunidad extranjera más grande del país y representando aproximadamente el 9,8% de la población migrante total.

La gran mayoría llegaron en la ola migratoria de 2016, cuando los haitianos podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo, algo que cambió a partir de 2018.

Tras dejar atrás un Haití sumido en una profunda crisis luego del terremoto de 2010, muchos haitianos encontraron en Chile empleos con salarios muy bajos en el mercado laboral, en sectores como la construcción, el servicio doméstico y la agricultura.

El director del Servicio Nacional de Migraciones durante el Gobierno anterior, Luis Thayer, aseguró en medios de comunicación que en 2023 el organismo ya había presentado una denuncia por situaciones de ese tipo, lo que fue alertado también a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Thayer contó que en julio de 2025 pidió que no se autorizaran vuelos de tres aerolíneas por supuestas irregularidades y que un mes después se suspendieron "la resolución de las solicitudes de visa de reunificación familiar provenientes de Haití".