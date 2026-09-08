Haití pide a países africanos reforzar apoyo en seguridad y la organización de elecciones

La ministra de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití, Raina Forbin. ( EFE )

La ministra de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití, Raina Forbin, llamó a los Estados africanos y a toda la comunidad internacional a "reforzar su movilización" en torno a las "prioridades" del país caribeño, particularmente la seguridad, la organización de elecciones y la reactivación económica, informó este martes la institución.

Forbin realizó este llamamiento al participar en Adís Abeba en la reunión ministerial del Programa de Acción de Doha en favor de los Países Menos Adelantados (PMA), organizado por las Oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas dedicada a dicha misión (Ohrlls, por sus siglas en inglés).

También indicó que este encuentro en Naciones Unidas ofrece a Haití la oportunidad de defender sus "intereses específicos", en particular fortalecer su defensa en favor de la seguridad y consolidar su "alianza estratégica" con África, detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos en un comunicado.

La ministra subrayó que el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad constituyen "condiciones esenciales" para la plena realización, en Haití, de los objetivos del Programa de Acción de Doha, que busca apoyar a los países con menos recursos y mayor vulnerabilidad entre 2022 y 2031.

Asimismo, saludó la "solidaridad ya manifestada" por varios países de África, en particular Chad, Sierra Leona y Costa de Marfil, "comprometidos" junto a Haití en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

Medidas anunciadas

La ministra abogó por la renovación del mandato de la GSF, que vence a finales de septiembre, y pidió su despliegue completo. Actualmente se encuentran en Haití al menos 450 agentes procedentes de Chad, de un total de 5,500 efectivos previstos en la misión.

También llamó a la movilización de los medios financieros, logísticos y operativos "necesarios" para el cumplimiento de la misión.

Por otro lado, "más allá de la urgencia en seguridad", defendió mecanismos de financiación "mejor adaptados a las realidades de los países confrontados a crisis y fragilidades".

"Estos instrumentos deben permitir apoyar simultáneamente la estabilización, el paso de la urgencia humanitaria a la reactivación económica y el desarrollo a largo plazo", destacó el ministerio.

Situación actual

La institución subrayó que esta reunión representa un "paso importante" en el fortalecimiento de la "alianza estratégica" entre Haití y África, así como en la defensa de los "intereses específicos" del país en el seno del grupo del Programa de Acción de Doha en favor de los Países Menos Adelantados.

Para Forbin, la historia común entre Haití y África debe ahora convertirse en una "fuerza" para el futuro y un "palanca de solidaridad, estabilidad y desarrollo".

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital.

De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3,050 muertos y 1,401 heridos.