La OEA denuncia que "connivencia" entre políticos y bandas amenaza las elecciones en Haití

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. ( EFE )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, denunció este jueves que existe "cierto grado de connivencia" entre políticos y bandas armadas en Haití y advirtió de que esos vínculos pueden poner en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones.

"Hay cierto grado de connivencia entre el ámbito político y las bandas. Y lo digo tal y como es porque todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello", afirmó Ramdin durante un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE.

Ramdin, quien visitó Haití en agosto, explicó que planteó a las autoridades la necesidad de establecer reglas claras para impedir que candidatos vinculados a organizaciones criminales puedan concurrir a los comicios, aunque aseguró que no obtuvo una respuesta clara al respecto.

"Si realmente se sabe qué candidatos están afectados y a cuáles se les ha concedido permiso para participar en las elecciones, entonces sabremos cuánto impacto tienen los vínculos con organizaciones criminales", señaló.

Situación actual

El secretario general de la OEA, que considera la crisis haitiana una "prioridad máxima", situó la inseguridad como el principal obstáculo para la celebración de los comicios y cuestionó tanto el desempeño de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), desplegada con el aval de la ONU, como la falta de apoyo de algunos de los países que se comprometieron a contribuir a la misión.

"Las elecciones dependen de un buen entorno de seguridad", insistió Ramdin ante la espiral de violencia que sufre el país caribeño desde hace años.

El calendario oficial prevé para el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, y la segunda vuelta para el 21 de febrero de 2027.

Según datos de la ONU, la violencia en Haití ha dejado al menos 3,050 muertos y 1,401 heridos durante los primeros seis meses del año.