La OEA pide renovar la misión internacional contra las pandillas en Haití

EFE ( PERSONAS CAMINAN POR UNA CALLE EN PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ). )

Los 32 Estados miembros activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) en Haití y reclamaron a la comunidad internacional los recursos necesarios para completar su despliegue en el país.

En una declaración conjunta, los países expresaron su apoyo a la misión y solicitaron personal, financiamiento, equipamiento y apoyo logístico para garantizar su funcionamiento sostenido.

Los Estados reafirmaron además su respeto a la soberanía e independencia de Haití y defendieron que las soluciones para la crisis sean lideradas por los propios haitianos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la declaración y afirmó que la renovación del mandato de la fuerza debe ir acompañada de recursos suficientes.

Según Ramdin, la GSF desempeña un papel para ayudar a las autoridades haitianas a recuperar el control territorial, restablecer el acceso a infraestructura crítica y mejorar la seguridad pública.

Prioridades de la OEA

Entre las prioridades señaladas por los países figuran apoyar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití, recuperar zonas bajo control de las pandillas, garantizar el acceso al aeropuerto y al puerto, reabrir las principales rutas de transporte y proteger infraestructuras estratégicas.

La declaración también reclama esfuerzos contra el tráfico de armas y las redes financieras y de suministro que sostienen a las pandillas.

Preparación electoral en Haití

Los países de la OEA también vincularon la mejora de las condiciones de seguridad con la preparación de elecciones en Haití y pidieron avanzar en la identificación civil, el registro de votantes y la logística electoral.

La declaración llama además a reforzar la coordinación entre Haití, la OEA, Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (Caricom) y otros socios internacionales.